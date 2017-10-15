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21:47 (мск), источник: Sputnik.by

ТВ: в Беларуси готовятся к переписи населения через интернет

В переписных листах появились новые вопросы, они касаются миграционной и сельскохозяйственной деятельности граждан.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Председатель Национального статистического комитета Беларуси Ирина Медведева удовлетворена тем, как прошла пробная перепись населения.

В Молодечненском районе 2—13 октября прошла пробная перепись населения Беларуси. Молодечненская перепись стала репетицией всебелопусской общегосударственной переписи населения, которая пройдет в стране в 2019 году.

«Мы благодарны жителям Молодечненского района. Мы поняли, что перепись в 2019 пройдет нормально и население страны с пониманием будет отвечать на наши вопросы», — заявила в программе «Контуры» на телеканале ОНТ глава Белстата.

Телеканал также сообщил, во время пробной переписи населения граждане отвечали на вопросы статистиков не только дома, но и на стационарных переписных участках. Такая форма переписи проводилась в стране впервые. Кроме этого, сообщил телеканал, Появилось много желающих пройти перепись в интернете, скорее всего такую форму переписи внедрят через два года.

В переписных листах 49 вопросов и большинство из них традиционные, касающиеся демографической, национальной и социальной характеристик населения. Но есть и новые вопросы, они касаются миграционной и сельскохозяйственной деятельности граждан.

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