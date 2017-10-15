ТВ: в Беларуси готовятся к переписи населения через интернет

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Председатель Национального статистического комитета Беларуси Ирина Медведева удовлетворена тем, как прошла пробная перепись населения.

В Молодечненском районе 2—13 октября прошла пробная перепись населения Беларуси. Молодечненская перепись стала репетицией всебелопусской общегосударственной переписи населения, которая пройдет в стране в 2019 году.

«Мы благодарны жителям Молодечненского района. Мы поняли, что перепись в 2019 пройдет нормально и население страны с пониманием будет отвечать на наши вопросы», — заявила в программе «Контуры» на телеканале ОНТ глава Белстата.

Телеканал также сообщил, во время пробной переписи населения граждане отвечали на вопросы статистиков не только дома, но и на стационарных переписных участках. Такая форма переписи проводилась в стране впервые. Кроме этого, сообщил телеканал, Появилось много желающих пройти перепись в интернете, скорее всего такую форму переписи внедрят через два года.