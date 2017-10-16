Монументу «Родина-мать» исполнилось 50 лет

Источник: РИА "Новости"

В канун празднования корреспондент «РГ» побеседовал с участниками строительства мемориала. Помимо профессиональных рабочих на кургане трудились студенты и солдаты. Молодой лейтенант Александр Варнавский был своеобразным военным прорабом.

«Помню, как забрался я статуе в кулак, куда потом меч установили. Ну и высота!».

— Личный состав нашего полка участвовал в земляных работах и в самом строительстве памятника. Я прибыл сюда после училища, — рассказывает Александр Николаевич. — Наши ребята работали вместе со специалистами как подсобная сила. Моя задача была выделить солдат и следить, чтобы не было чрезвычайных ситуаций. Иногда и личным примером вдохновлял: смотри, как я делаю. Внутри «Родины-матери» очищали бетон от гипса. Все испытывали гордость, работая там, поэтому к делу относились добросовестно. Помню, как забрался я статуе в кулак, куда потом меч установили. Ну и высота!

Мастерские стояли на склоне кургана, где сейчас храм Всех Святых. Там разместили гипсовый макет скульптуры высотой 5,4 метра. Потом с него сделали увеличенную в десять раз копию из железобетона.

Подполковник в отставке Николай Синяков тогда был простым солдатом и своими руками выкладывал мозаику в Зале воинской славы.

— Нас привлекли на заключительном этапе. В основном на земляных работах. В частности, подносили арматурные конструкции для «Родины-матери» и других композиций. В зале, где горит вечный огонь, выкладывали мозаичную плитку — кто подносил, кто клеил. Старались делать очень быстро, чтобы успеть к заявленной дате открытия, — припоминает Николай Иванович.

В основном фрагменты мозаики уже были подобраны по размеру. Иногда помогали себе молотком. Автор проекта Евгений Вучетич сам брал инструмент и объяснял, как сделать лучше.

— Мы с Вучетичем не общались особо. Но нам он показался очень доступным, простым в обращении. Подойдет, подскажет: «Сынки, ребятки! Вот так надо. Видите?» — вспоминает Синяков.