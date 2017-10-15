Пассажиры вернувшегося во «Внуково» из-за задымления самолета прибыли в Сургут
Капитан самолета, выполнявшего рейс UT295 из «Внуково» в Сургут, ранее принял решение о возвращении в Москву
Капитан самолета, выполнявшего рейс UT295 из «Внуково» в Сургут, ранее принял решение о возвращении в Москву
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании «ЮТэйр», который днем в воскресенье вернулся в московский аэропорт Внуково
«Рейс UT295Т прибыл в аэропорт Сургута в 22:19 (20:19 мск)», — сказали в справочной.
Ранее источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что днем 15 октября капитан самолета, выполнявшего рейс UT295 из «Внуково» в Сургут, принял решение о возвращении в Москву
Рейс вылетел из столицы в 10:30 мск. В авиакомпании сообщали, что за пассажирами отправили резервный борт.