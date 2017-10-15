Детское «Евровидение» пройдет в Беларуси в 2018 году
На детском «Евровидении-2017». финал которого пройдет 26 ноября в столице Грузии, Беларусь представит Хелена Мерааи с песней «Я самая».
На детском «Евровидении-2017». финал которого пройдет 26 ноября в столице Грузии, Беларусь представит Хелена Мерааи с песней «Я самая».
МИНСК, 15 окт — Sputnik. Европейский вещательный союз уведомил белорусскую сторону, что Беларусь в ноябре 2018 года вновь примет детское Евровидение. Данная информация была озвучена эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».
Уже известна площадка, на которой пройдет конкурс — это «Минск-Арена».
Как сообщили Sputnik в
Беларусь уже имеет опыт проведения данного престижного форума. Европейский вещательный союз высоко оценил уровень подготовки и организации детского «Евровидения» в Минске в 2010 году, сказали в
Там напомнили, Беларусь участвует в Международном детском конкурсе песни «Евровидение» с момента его основания — с 2003 года. Первой белорусской участницей была Ольга Сацюк, занявшая четвертое место. На счету Беларуси две победы: в 2005 году конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007 — Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями». В прошлом году Александр Миненок занял седьмое место.
На детском «Евровидении-2017». финал которого пройдет 26 ноября в столице Грузии, Беларусь представит Хелена Мерааи с песней «Я самая».