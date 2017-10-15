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21:44 (мск), источник: Sputnik.by

Детское «Евровидение» пройдет в Беларуси в 2018 году

На детском «Евровидении-2017». финал которого пройдет 26 ноября в столице Грузии, Беларусь представит Хелена Мерааи с песней «Я самая».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Европейский вещательный союз уведомил белорусскую сторону, что Беларусь в ноябре 2018 года вновь примет детское Евровидение. Данная информация была озвучена эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Уже известна площадка, на которой пройдет конкурс — это «Минск-Арена».

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Как сообщили Sputnik в пресс-службе телеканала, по мнению руководящей группы Конкурса, заявка Белтелерадиокомпании признана лучшей, и в итоге Беларусь становится хозяйкой детского «Евровидения-2018».

Беларусь уже имеет опыт проведения данного престижного форума. Европейский вещательный союз высоко оценил уровень подготовки и организации детского «Евровидения» в Минске в 2010 году, сказали в пресс-службе.

Там напомнили, Беларусь участвует в Международном детском конкурсе песни «Евровидение» с момента его основания — с 2003 года. Первой белорусской участницей была Ольга Сацюк, занявшая четвертое место. На счету Беларуси две победы: в 2005 году конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007 — Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями». В прошлом году Александр Миненок занял седьмое место.

На детском «Евровидении-2017». финал которого пройдет 26 ноября в столице Грузии, Беларусь представит Хелена Мерааи с песней «Я самая».

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