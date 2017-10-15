Умер актер Дмитрий Марьянов

По информации телеканала РЕН ТВ, 47-летний актер умер по дороге в больницу подмосковного города Лобни, куда его везли друзья после того, как Марьянов почувствовал себя плохо. Причина смерти пока не установлена.

По информации телеканала РЕН ТВ, 47-летний актер умер по дороге в больницу подмосковного города Лобни, куда его везли друзья после того, как Марьянов почувствовал себя плохо. Причина смерти пока не установлена.

Известность Дмитрий Марьянов получил после роли в своем первом фильме «Выше радуги», вышедшем на экраны в 1986 году. С 1994 года он входил в состав труппы театра «Ленком», участвовал в таких спектаклях, как «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Он также известен сотрудничеством с «Квартетом-И». Марьянов снялся в таких картинах, как «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город», «Отцы».