Скончался актер Дмитрий Марьянов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в воскресенье на 48-ом году жизни, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.

По данным источника, Марьянов ехал в качестве пассажира в автомобиле вместе с друзьями в Подмосковье. «Внезапно актеру стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета “скорой помощи” доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти жизнь артиста не удалось», — сказал собеседник агентства.