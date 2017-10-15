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22:31 (мск), источник: Интерфакс

Скончался актер Дмитрий Марьянов

Марьянов умер в больнице города Лобня.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в воскресенье на 48-ом году жизни, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.

По данным источника, Марьянов ехал в качестве пассажира в автомобиле вместе с друзьями в Подмосковье. «Внезапно актеру стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета “скорой помощи” доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти жизнь артиста не удалось», — сказал собеседник агентства.

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