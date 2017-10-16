Журналист устроил экстренный прямой эфир ради домашней кошки

Житель города Хернандо (штат Миссисипи, США) опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлел «гигантскую кошку» рядом с местным рестораном. Журналисты посчитали, что история годится для прямого репортажа и узнали от экспертов, что, вероятно, очевидец встретил пуму.

Мадаус прибыл на место и сообщил продюсеру, что готов к экстренному прямому эфиру с места событий.