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12:56 (мск), источник: Известия

Сирот в России стало втрое меньше

В последние годы в детдомах также стабильно сокращается число детей-инвалидов.

Число детей-сирот в России за 10 лет сократилось более чем втрое: со 187 тыс. до 51,8 тыс. Эксперты отмечают, что здоровых малышей в сиротских учреждениях практически не осталось. Однако в последние три года в детских домах становится меньше и инвалидов, в том числе с такими серьезными диагнозами, как ДЦП и синдром Дауна.

По информации из федерального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, сейчас в России 51,8 тыс. детей, не устроенных в семью. Это на 4,2% меньше, чем в октябре 2016 года. Всего за десять последних лет численность детей-сирот сократилась более чем в три раза (со 187 тыс. человек в 2006 году). Об этом «Известиям» рассказал руководитель портала «Усыновите.ру» (онлайн-версия государственного банка данных о детях) Армен Попов.

Он уточнил, что за семь месяцев этого года было выявлено 29,9 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а устроено на воспитание в семьи 42,6 тыс. То есть семью нашли в полтора раза больше детей, чем ее лишились.

Тенденция к сокращению количества детей в сиротских учреждениях наметилась пять лет назад. Например, с 2013 по 2014 год банк данных о детях стал меньше на 12,4 тыс. человек.

По мнению Армена Попова, такого результата удалось добиться благодаря целенаправленной госполитике и изменению отношения общества к приемной семье. Он отметил, что появляется всё больше семей, готовых взять ребенка даже с таким диагнозом, как детский церебральный паралич (ДЦП). Например, московская семья Княгининых воспитывает семерых приемных, среди которых есть ребенок с ДЦП. В этом году она стала одним из лауреатов московской городской премии «Крылья аиста», которая учреждена столичным департаментом труда и социальной защиты населения за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот.

Армен Попов рассказал, что в московском банке данных 55% детей-инвалидов, а 75% — подростки 16−17 лет. Но в последние годы наблюдается стойкая тенденция — дети-инвалиды всё чаще покидают детские дома и оказываются в семьях. Так, в столице с 2013 по 2016 годы число детей с ограниченными возможностями здоровья, устроенных в семью, увеличилось с 58 до 211 человек.

— Мы замечаем, что приемные семьи всё чаще берут детей с синдромом Дауна. Для меня это было вопросом, но в процессе общения с родителями я понял, почему они так делают. Это дети, особенно «отдающие» эмоционально, если так можно выразиться. Им делаешь добро — они платят тем же. Недаром их называют «солнечными» детьми, — пояснил Армен Попов.

По данным федерального банка данных о детях-сиротах, в 2016 году были усыновлены или взяты под опеку 1863 ребенка с ОВЗ. А по информации Росстата, численность детей-инвалидов, воспитывающихся в детских домах, начала уменьшаться в 2013 году (минус 11,6%). В следующие два года темпы снижения составили 20,6% и 13,5%. А в 2016 году — 3,9%.

Первый зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Юлия Зимова рассказала «Известиям», что больше всего детей-инвалидов усыновляют и берут под опеку жители больших городов. Здесь лучше развита инфраструктура, выше выплаты и пособия для приемных семей. Также много приемных родителей на юге страны — среди людей, проживающих в частных домах, имеющих свои земельные участки.

По мнению президента фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, детдомовцев в России становится меньше, так как всё реже происходит лишение родительских прав. По данным Росстата, с 2009 по 2016 годы число матерей и отцов, у которых забрали детей, сократилось с 72 тыс. до 41,3 тыс. человек.

— Сотрудники служб опеки стали вести себя осторожней. Но этого недостаточно, — считает Елена Альшанская. — К сожалению, они не имеют профессиональной подготовки, основываются на субъективном решении и не сотрудничают с организациями, которые могли бы предложить помощь семье.

Кроме того, снижается количество отказов от младенцев в роддомах. Здесь играет роль создание региональных служб профилактики отказов от новорожденных. По статистике «Усыновите.ру», с 2013 по 2015 годы с 5,8 тыс. до 4,4 тыс. сократилось количество детей, оставленных матерями при рождении.

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