Сирот в России стало втрое меньше
В последние годы в детдомах также стабильно сокращается число
В последние годы в детдомах также стабильно сокращается число
Число
По информации из федерального банка данных о
Он уточнил, что за семь месяцев этого года было выявлено 29,9 тыс.
Тенденция к сокращению количества детей в сиротских учреждениях наметилась пять лет назад. Например, с 2013 по 2014 год банк данных о детях стал меньше на 12,4 тыс. человек.
По мнению Армена Попова, такого результата удалось добиться благодаря целенаправленной госполитике и изменению отношения общества к приемной семье. Он отметил, что появляется всё больше семей, готовых взять ребенка даже с таким диагнозом, как детский церебральный паралич (ДЦП). Например, московская семья Княгининых воспитывает семерых приемных, среди которых есть ребенок с ДЦП. В этом году она стала одним из лауреатов московской городской премии «Крылья аиста», которая учреждена столичным департаментом труда и социальной защиты населения за вклад в развитие семейного устройства
Армен Попов рассказал, что в московском банке данных 55%
— Мы замечаем, что приемные семьи всё чаще берут детей с синдромом Дауна. Для меня это было вопросом, но в процессе общения с родителями я понял, почему они так делают. Это дети, особенно «отдающие» эмоционально, если так можно выразиться. Им делаешь добро — они платят тем же. Недаром их называют «солнечными» детьми, — пояснил Армен Попов.
По данным федерального банка данных о
Первый зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Юлия Зимова рассказала «Известиям», что больше всего
По мнению президента фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской, детдомовцев в России становится меньше, так как всё реже происходит лишение родительских прав. По данным Росстата, с 2009 по 2016 годы число матерей и отцов, у которых забрали детей, сократилось с 72 тыс. до 41,3 тыс. человек.
— Сотрудники служб опеки стали вести себя осторожней. Но этого недостаточно, — считает Елена Альшанская. — К сожалению, они не имеют профессиональной подготовки, основываются на субъективном решении и не сотрудничают с организациями, которые могли бы предложить помощь семье.
Кроме того, снижается количество отказов от младенцев в роддомах. Здесь играет роль создание региональных служб профилактики отказов от новорожденных. По статистике «Усыновите.ру», с 2013 по 2015 годы с 5,8 тыс. до 4,4 тыс. сократилось количество детей, оставленных матерями при рождении.