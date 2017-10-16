СМИ назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Источник: РИА "Новости"

Ранее информацию о смерти артиста подтвердила РИА Новости его агент.

По словам друзей актера, Марьянов потерял сознание в автомобиле, в котором, как сообщали ранее СМИ, его везли в больницу. Знакомые артиста остановили машину у поста ГАИ и вызвали скорую помощь. Врачи в сопровождении полицейских доставили Марьянова в ближайшую больницу, однако медики оказались бессильны.

Скорая помощь, как утверждали СМИ, не приехала на вызов к Марьянову. Росздравнадзор проверяет эту информацию.