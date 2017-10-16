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01:14 (мск), источник: РИА Новости

СМИ назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актер Дмитрий Марьянов скончался, по предварительной информации, из-за оторвавшегося тромба, сообщает телеканал «360».

Источник: РИА "Новости"

Ранее информацию о смерти артиста подтвердила РИА Новости его агент.

По словам друзей актера, Марьянов потерял сознание в автомобиле, в котором, как сообщали ранее СМИ, его везли в больницу. Знакомые артиста остановили машину у поста ГАИ и вызвали скорую помощь. Врачи в сопровождении полицейских доставили Марьянова в ближайшую больницу, однако медики оказались бессильны.

Скорая помощь, как утверждали СМИ, не приехала на вызов к Марьянову. Росздравнадзор проверяет эту информацию.

Дмитрий Марьянов стал известен после главной роли в кинофильме «Выше радуги». Он входил в состав труппы театра «Ленком», играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Актер сотрудничал с «Квартетом-И», играл в кино. Марьянов снялся в фильмах «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город».

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