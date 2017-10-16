Осадки на время покинули Хабаровский край

Еле заметный снегопад, которым отметились прошедшие выходные, задаст настроение и новой рабочей неделе. Синоптики обещают, что настоящие осадки надолго покинули Хабаровский край, в регионе установится сухая осенняя погода, с которой вполне можно уживаться, одеваясь потеплее. Сильно холодно не будет, но совсем расслабиться не даст ветер, который даже на юге и в центре края будет в понедельник ощутимым, а на севере — и подавно.

В Хабаровске дневная температура останется на отметке 6−8 °C. Преимущественно без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 6−8 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 3−5 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 6−8 °С. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Охотске дневная температура повысится до 1−3 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 4−6 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке 2−4 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 5−7 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.