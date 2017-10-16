Японцы оценили главные достопримечательности Владивостока

Экипажи отряда кораблей Морских сил самообороны Японии, в составе: эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» в качестве ознакомительной экскурсии посетили военно-исторический музей Тихоокеанского флота и его филиалы подводную лодку «С-56» и мемориальный корабль «Красный вымпел». В залах музея иностранные гости ознакомились с историей Тихоокеанского флота ВМФ России и его современными буднями.

Моряки ознакомились и с филиалом военно-исторического музея Тихоокеанского флота «Ворошиловская батарея». На историческом комплексе «Ворошиловская батарея» они осмотрели подбашенные жилые и технические помещения, склады боезапаса. Провели общее фотографирование на фоне уникальных 305-мм стволов башен батареи.

Отметим, визит кораблей МССО Японии продлится пять дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч. В последний раз корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.