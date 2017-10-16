Японцы оценили главные достопримечательности Владивостока
Моряки эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» Морских сил самообороны Японии посетили
Моряки эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» Морских сил самообороны Японии посетили
Экипажи отряда кораблей Морских сил самообороны Японии, в составе: эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» в качестве ознакомительной экскурсии посетили
Моряки ознакомились и с филиалом
Отметим, визит кораблей МССО Японии продлится пять дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч. В последний раз корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.
Виктор Бруевич.