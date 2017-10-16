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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Японцы оценили главные достопримечательности Владивостока

Моряки эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» Морских сил самообороны Японии посетили военно-исторический музей Тихоокеанского флота и его филиалы, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе ТОФ.

Экипажи отряда кораблей Морских сил самообороны Японии, в составе: эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» в качестве ознакомительной экскурсии посетили военно-исторический музей Тихоокеанского флота и его филиалы подводную лодку «С-56» и мемориальный корабль «Красный вымпел». В залах музея иностранные гости ознакомились с историей Тихоокеанского флота ВМФ России и его современными буднями.

Моряки ознакомились и с филиалом военно-исторического музея Тихоокеанского флота «Ворошиловская батарея». На историческом комплексе «Ворошиловская батарея» они осмотрели подбашенные жилые и технические помещения, склады боезапаса. Провели общее фотографирование на фоне уникальных 305-мм стволов башен батареи.

Отметим, визит кораблей МССО Японии продлится пять дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч. В последний раз корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.

Виктор Бруевич.

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