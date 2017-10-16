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03:12 (мск), источник: Восток Медиа

Погодный сюрприз ожидает приморцев на этой неделе

Он связан с изменением направления воздушных потоков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 757 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Восток Медиа

Новая неделя пройдёт в Приморье при хорошей погоде. В середине семидневки в регионе потеплеет на 4−6 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 16 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае установилась переменная облачность. Местами вероятны небольшие осадки. При умеренном юго-западном ветре температура воздуха составит от +3 до +15 градусов.

В краевом центре в понедельник осадков не ожидается. Умеренный ветер подует с юга и юго-востока. Столбик термометров поднимется до +11… +13 градусов. При этом температура воды в Амурском заливе составит +10 градусов.

По данным портала «Примпогода», к середине новой недели температура по Приморью повысится на 4−6 градусов. Так, ночь на вторник, 17 октября, останется холодной, а днём направление воздушных потоков с северо-западных поменяется на западное, юго-западное. На юг Дальнего Востока станет поступать более тёплая воздушная масса, и температурный фон в Приморье к середине недели повысится на 4−6 градусов.

Во Владивостоке в ближайшие дни осадков не ожидается. К середине недели температурный фон повысится на 1−3 градуса.

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