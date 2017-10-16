Погодный сюрприз ожидает приморцев на этой неделе
Он связан с изменением направления воздушных потоков.
Он связан с изменением направления воздушных потоков.
Новая неделя пройдёт в Приморье при хорошей погоде. В середине семидневки в регионе потеплеет на 4−6 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 16 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае установилась переменная облачность. Местами вероятны небольшие осадки. При умеренном
В краевом центре в понедельник осадков не ожидается. Умеренный ветер подует с юга и
По данным портала «Примпогода», к середине новой недели температура по Приморью повысится на 4−6 градусов. Так, ночь на вторник, 17 октября, останется холодной, а днём направление воздушных потоков с
Во Владивостоке в ближайшие дни осадков не ожидается. К середине недели температурный фон повысится на 1−3 градуса.