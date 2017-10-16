Коммунальная авария оставила центр Хабаровска без горячей воды
Отключений холодной воды нет.
Отключений холодной воды нет.
Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.
В Хабаровске, 16 октября,
По информации единой диспетчерской службы, в городе не работает 27 лифтов.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 99 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 5 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 76,3 кубометра мусора, смета, грунта.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 35 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 740 вызовов.
Сегодня утром на городские маршруты вышли 643 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 581 автобус. Еще 64 автобуса работают на пригородных маршрутах.