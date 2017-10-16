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03:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Коммунальная авария оставила центр Хабаровска без горячей воды

Отключений холодной воды нет.

Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.

В Хабаровске, 16 октября, из-за порыва горячее водоснабжение отключено в 52 домах в районе улиц Шевченко — Муравьева-Амурского — Запарина— Серышева. Отключений холодной воды нет, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

По информации единой диспетчерской службы, в городе не работает 27 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 99 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 5 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 76,3 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 35 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 740 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышли 643 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов и 581 автобус. Еще 64 автобуса работают на пригородных маршрутах.

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