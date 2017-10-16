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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Собака предотвратила беду во Владивостоке

Кинолог со служебной собакой по кличке Сантьяго помогли отыскать ребенка во Владивостоке.

Полицией установлено: местная жительница со своим семилетним сыном зашла в кафе. Через некоторое время ребенок вышел на улицу без сопровождения взрослых. Спустя несколько минут мать вышла вслед за сыном, но не обнаружила его на месте. Женщина попыталась самостоятельно разыскать ребенка, но поиски результатов не дали.

Прибывшая на помощь немецкая овчарка уверенно вывела полицейских к дому, где проживает семья несовершеннолетнего. После она вернулась обратно к кафе, и оттуда проследовала до супермаркета по улице Шилкинская, где и находился ребенок.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьником воспитательную беседу — сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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