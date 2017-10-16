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03:21 (мск), источник: Восток Медиа

Молодёжь Хабаровского края приняла участие в открытии ВФМС-2017

На церемонию в Сочи прилетел президент России Владимир Путин.

Делегация молодёжи Хабаровского края приняла участие в церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Она прошла на одном из олимпийских объектов — дворце спорта «Большой», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как писало агентство, в составе делегации Хабаровского края в Сочи приехали 55 участников и 50 волонтёров. Однако только семи молодым людям выпала честь стать зрителями церемонии открытия фестиваля. Вместе с ними за её ходом наблюдал губернатор Вячеслав Шпорт. Те, кого не смог вместить десятитысячный «Большой», могли смотреть трансляцию события на больших экранах.

В ходе двухчасового представления организаторы фестиваля затронули несколько проблемных тем, решением которых заняты молодые люди во всём мире. Это развитие науки, экология, воспитание человечности. Вместе с послами ВФМС-2017 на сцене выступили Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Нюша, Александр Панайотов. Старт фестивалю дал президент России Владимир Путин.

«Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте. создавайте своё будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Всё в ваших силах. Главное, упорно идти только вперёд. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые мечты и помыслы», — обратился глава государства.

Агентство также сообщало, что, кроме участия делегатов региона в многочисленных дискуссионных площадках и мастер-классах, Хабаровский край представлен на фестивале большой мультимедийной площадкой, которая призвана привлечь внимание молодёжи к субъекты, раскрыв его лучшие стороны.

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