Именной самолет ВВО торжественно встретят в Хабаровске
В октябре на военном аэродроме Хабаровска состоится торжественная встреча именного самолета Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров».
В октябре на военном аэродроме Хабаровска состоится торжественная встреча именного самолета Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров».
Он назван в честь военного полярного летчика СССР Александра Светогорова, который разбился в тайге Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Решение о присвоении почетного наименования было принято постановлением военного совета объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В парке
Самолет прошел модернизацию. Сейчас он базируется на Камчатке.