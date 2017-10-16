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03:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Именной самолет ВВО торжественно встретят в Хабаровске

В октябре на военном аэродроме Хабаровска состоится торжественная встреча именного самолета Ан-12 «Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров».

Он назван в честь военного полярного летчика СССР Александра Светогорова, который разбился в тайге Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Решение о присвоении почетного наименования было принято постановлением военного совета объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В парке военно-транспортной авиации министерства обороны РФ всего шесть именных самолетов, Ан-12 “Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров” стал седьмым», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Самолет прошел модернизацию. Сейчас он базируется на Камчатке.

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