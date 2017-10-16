Именной самолет ВВО торжественно встретят в Хабаровске

Он назван в честь военного полярного летчика СССР Александра Светогорова, который разбился в тайге Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Решение о присвоении почетного наименования было принято постановлением военного совета объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В парке военно-транспортной авиации министерства обороны РФ всего шесть именных самолетов, Ан-12 “Спасатель Челюскинцев летчик Светогоров” стал седьмым», — отмечается в сообщении пресс-службы.