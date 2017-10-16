Ушел выше радуги

Источник: РИА "Новости"

В детстве он мог стать спортсменом. Четыре года занятий плаванием, немножко футбола, самбо. Бои на боксерском ринге, а спустя время акробатика и брейк-данс. Казалось, у Дмитрия Марьянова были все данные для того, чтобы добиться успеха в бассейне, зале или на матах, но в борьбе за талант мальчика спорт проиграл борьбу своему давнему оппоненту — искусству.

В седьмом классе Марьянов перешел в театральную школу, где дебютировал на сцене в массовке «Тома Сойера». Массовка обезличена, но ирония в том, что в ней суть самого актерства. Только умея смешиваться с толпой, артист может быть одновременно всем и ничем. Способность слиться с контекстом, а через секунду превратиться в характерного актера и выдать яркий перфоманс усиливалась эклектичностью Марьянова — он готов был перепробовать всё.

Со второго раза Марьянов поступил в театральное училище имени Щукина. Студентом он был не то чтобы прилежным, но юношеского напора ему было не занимать. Этим он всех и подкупал: как на сцене, так и за ее пределами. Театральным трудом начинающему актеру себя не прокормить, поэтому Дмитрий брался за всё. Работал грузчиком, официантом, пиротехником и преподавателем танцев.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=151388385&id=164356101&hash=cebaf2f2f313f8a6&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А до этого — армия. И вновь условия, которые должны встряхнуть и пробить сквозь пелену юношеского энтузиазма предательски взрослую мысль: ну почему же, собственно, театр? Ответ был очевиден: сцена всегда рядом. Даже там, вдали от дома, театр был с ним. Марьянов набрал студию, а вскоре к нему в часть пришли одноклассники, с которыми он занимался и даже поставил пару спектаклей.

Покинув состав экспериментального театра «Ученая обезьяна», Марьянов примкнул к труппе «Ленкома» под руководством Марка Захарова. Трубадур в «Бременских музыкантах», Лорд Перси в «Королевских играх», Первый Сочинитель в «Юноне и Авось», Беляев в «Двух женщинах», принесший Марьянову премию Евгения Леонова, и так роль за ролью. Но настал 2003 год. Марьянов объявляет об уходе из «Ленкома». Причина — в массовке. В тот год Марьянов снимал двухкомнатную квартиру, денег, по его словам, катастрофически не хватало. И тут как нельзя кстати —предложение сняться в сериале. Хорошая роль, выезд за границу, приличные деньги. Но «Ленком» не отпускает, ссылаясь на то, что тогда некому будет танцевать в массовке.

Я благодарен театру в плане бесценного опыта: у меня было несколько замечательных ролей, да и видеть своими глазами, как работают Марк Захаров, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Александр Збруев, дорогого стоит. «Ленком», безусловно, настоящий университет для актера, но я не хочу быть вечным студентом. Дмитрий Марьянов

Взрослел Марьянов на съемочной площадке. В 1986-м юный актер дебютировал в кино в музыкальном фильме «Выше радуги». Там он сыграл робкого подростка, который получил от волшебницы необычный дар, лишился его, а после добился тех же побед усердным трудом. И ведь в этом был весь Марьянов: что не давалось легко, ему удавалось брать упорством.

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Спустя два года актер снялся в драме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Во время одной из репетиций Марьянов танцевал брейк, сделал что-то не так и повредил мениск. Травмированного актера повезли в больницу, сделали операцию, поставили спустя какое-то время на ноги, однако доигрывать роль пришлось на костылях. «Сейчас, когда уж столько лет прошло, смотришь, каким был в молодости, как ты думал, что всё это гениально, — отмечал актер. — Оказывается, ошибался. Но классно смотреть на себя со стороны прожитых лет».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-38415798&id=456239129&hash=fa12c1702c68f22b&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Немалого успеха Марьянов добился на ТВ. Зачастую он самостоятельно выполнял трюки на съемочной площадке. Каскадеры, например, не требовались ему во время съемок в сериале «Боец», где он исполнил одну из своих наиболее ярких телеработ — роль морского пехотинца по кличке Немой. Спустя годы кураж и драйв он нашел в другом телевизионном проекте — шоу «Ледниковый период». Его партнершей по льду стала серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лобачева. Марьянов с головой ушел в тренировки. По его словам, первое время он падал так, что другой участник шоу, фигурист Повилас Ванагас каждый раз шутил при встрече с ним: «О, самоубийца на лед вышел».

Марьянов уходил с головой в любое занятие, сколь опасным оно ни было. Себя актер скромно называл «человеком на мотоцикле, который очень любит ездить».

Будь то езда на высокой скорости, прыжки с парашютом, погружение под полуметровый лед Байкала или актерство. Неважно что, ведь главное, по словам Марьянова, — делать это в удовольствие.