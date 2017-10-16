Ушел выше радуги
Каким мы запомним актера Дмитрия Марьянова.
Каким мы запомним актера Дмитрия Марьянова.
В детстве он мог стать спортсменом. Четыре года занятий плаванием, немножко футбола, самбо. Бои на боксерском ринге, а спустя время акробатика и
В седьмом классе Марьянов перешел в театральную школу, где дебютировал на сцене в массовке «Тома Сойера». Массовка обезличена, но ирония в том, что в ней суть самого актерства. Только умея смешиваться с толпой, артист может быть одновременно всем и ничем. Способность слиться с контекстом, а через секунду превратиться в характерного актера и выдать яркий перфоманс усиливалась эклектичностью Марьянова — он готов был перепробовать всё.
Со второго раза Марьянов поступил в театральное училище имени Щукина. Студентом он был не то чтобы прилежным, но юношеского напора ему было не занимать. Этим он всех и подкупал: как на сцене, так и за ее пределами. Театральным трудом начинающему актеру себя не прокормить, поэтому Дмитрий брался за всё. Работал грузчиком, официантом, пиротехником и преподавателем танцев.
А до этого — армия. И вновь условия, которые должны встряхнуть и пробить сквозь пелену юношеского энтузиазма предательски взрослую мысль: ну почему же, собственно, театр? Ответ был очевиден: сцена всегда рядом. Даже там, вдали от дома, театр был с ним. Марьянов набрал студию, а вскоре к нему в часть пришли одноклассники, с которыми он занимался и даже поставил пару спектаклей.
Покинув состав экспериментального театра «Ученая обезьяна», Марьянов примкнул к труппе «Ленкома» под руководством Марка Захарова. Трубадур в «Бременских музыкантах», Лорд Перси в «Королевских играх», Первый Сочинитель в «Юноне и Авось», Беляев в «Двух женщинах», принесший Марьянову премию Евгения Леонова, и так роль за ролью. Но настал 2003 год. Марьянов объявляет об уходе из «Ленкома». Причина — в массовке. В тот год Марьянов снимал двухкомнатную квартиру, денег, по его словам, катастрофически не хватало. И тут как нельзя кстати —предложение сняться в сериале. Хорошая роль, выезд за границу, приличные деньги. Но «Ленком» не отпускает, ссылаясь на то, что тогда некому будет танцевать в массовке.
Я благодарен театру в плане бесценного опыта: у меня было несколько замечательных ролей, да и видеть своими глазами, как работают Марк Захаров, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Александр Збруев, дорогого стоит. «Ленком», безусловно, настоящий университет для актера, но я не хочу быть вечным студентом.
Взрослел Марьянов на съемочной площадке. В 1986-м юный актер дебютировал в кино в музыкальном фильме «Выше радуги». Там он сыграл робкого подростка, который получил от волшебницы необычный дар, лишился его, а после добился тех же побед усердным трудом. И ведь в этом был весь Марьянов: что не давалось легко, ему удавалось брать упорством.
Спустя два года актер снялся в драме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Во время одной из репетиций Марьянов танцевал брейк, сделал
Популярность пришла Марьянову после съемок в картине Валерия Тодоровского «Любовь», где экранными партнерами молодого актера стали Евгений Миронов, Лев Дуров и Раиса Рязанова. Тогда применительно к Дмитрию начали звучать слова: «Вот она, начинающая звезда». Вслед за авансом пришли и новые роли. Время шло, актер матерел, пробуя себя в разных образах и жанрах. В дальнейшем он получил приглашения в фильмы «Русский регтайм», «Графиня де Монсоро», «Президент и его внучка», «Бременские музыканты & Co», «Львиная доля», «День радио».
Немалого успеха Марьянов добился на ТВ. Зачастую он самостоятельно выполнял трюки на съемочной площадке. Каскадеры, например, не требовались ему во время съемок в сериале «Боец», где он исполнил одну из своих наиболее ярких телеработ — роль морского пехотинца по кличке Немой. Спустя годы кураж и драйв он нашел в другом телевизионном проекте — шоу «Ледниковый период». Его партнершей по льду стала серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лобачева. Марьянов с головой ушел в тренировки. По его словам, первое время он падал так, что другой участник шоу, фигурист Повилас Ванагас каждый раз шутил при встрече с ним: «О, самоубийца на лед вышел».
Будь то езда на высокой скорости, прыжки с парашютом, погружение под полуметровый лед Байкала или актерство. Неважно что, ведь главное, по словам Марьянова, — делать это в удовольствие.