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04:03 (мск), источник: РИА Новости

Медики рассказали, как окрашивание волос связано с заболеванием раком

Окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает вероятность заболеть раком молочной железы. Об этом заявил врач лондонской больницы Princess Grace Hospital профессор Кефан Мокбел, передает The Times.

Источник: AP 2017

Врач изучил истории болезни пациенток, страдающих от рака груди, и пришел к выводу, что у женщин с окрашенными волосами этот диагноз ставится на 14% чаще.

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«Наши исследования выявили статистическую связь между воздействием красителей для волос и возникновением онкологического заболевания молочной железы. Я бы рекомендовал уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей до 6 раз в год и регулярно проходить обследование у специалистов», — заявил врач.

По его словам, предпочтительнее выбирать средства, которые содержат минимальную концентрацию ароматических аминов. В то же время красители, которые состоят из натуральных растительных ингредиентов, таких как шиповник или ревень, вряд ли опасны для здоровья.

Ранее ученые Фламандского института биотехнологий пришли к выводу, что высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует активный рост злокачественной опухоли. В отличие от здоровых клеток раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Этот феномен запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.

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