Медики рассказали, как окрашивание волос связано с заболеванием раком

Источник: AP 2017

Врач изучил истории болезни пациенток, страдающих от рака груди, и пришел к выводу, что у женщин с окрашенными волосами этот диагноз ставится на 14% чаще.

«Наши исследования выявили статистическую связь между воздействием красителей для волос и возникновением онкологического заболевания молочной железы. Я бы рекомендовал уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей до 6 раз в год и регулярно проходить обследование у специалистов», — заявил врач.

По его словам, предпочтительнее выбирать средства, которые содержат минимальную концентрацию ароматических аминов. В то же время красители, которые состоят из натуральных растительных ингредиентов, таких как шиповник или ревень, вряд ли опасны для здоровья.