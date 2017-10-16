Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Умер актер Дмитрий Марьянов
Президент Чехии заявил, что не извинится за слова о Крыме
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минобороны РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии – СМИ
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
8Веселое кладбище в Румынии
03:48 (мск), источник: ДЕЙТА

У Ильи Лагутенко сегодня праздник

Сегодня, 16 октября, лидеру группы «Мумий Тролль» Илье Лагутенко исполнилось 49 лет, сообщает Deita. ru. Илья Игоревич — советский и российский рок-музыкант, лидер группы «Мумий Тролль». Представитель России в Международной коалиции по защите тигров.

Илья Лагутенко родился в 1968 году в Москве. Известный музыкант, главный рок-артист Владивостока, женат и имеет троих детей. У артиста две дочки — Летиция Ильинична Лагутенко, Валентина-Вероника Ильинична Лагутенко.

Сын Ильи Лагутенко, Игорь, работает в команде именитого отца и самостоятельно занимается музыкальным промоушеном. В частности, в его ведении — подбор артистов на фестиваль V-ROX.

Василий Кучин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Каким мы запомним актера Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
Саакашвили заявил, что украинские власти могут устранить его
«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ
Нападающий «Барселоны» в третий раз станет отцом
СМИ: россияне переходят с чая на кофе
При взрыве газа в Краснодарском крае пострадали два человека
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь