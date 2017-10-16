У Ильи Лагутенко сегодня праздник
Сегодня, 16 октября, лидеру группы «Мумий Тролль» Илье Лагутенко исполнилось 49 лет, сообщает Deita. ru. Илья Игоревич — советский и российский
Сегодня, 16 октября, лидеру группы «Мумий Тролль» Илье Лагутенко исполнилось 49 лет, сообщает Deita. ru. Илья Игоревич — советский и российский
Илья Лагутенко родился в 1968 году в Москве. Известный музыкант, главный
Сын Ильи Лагутенко, Игорь, работает в команде именитого отца и самостоятельно занимается музыкальным промоушеном. В частности, в его ведении — подбор артистов на фестиваль
Василий Кучин.