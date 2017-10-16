Названа дата первого представления во Владивостокском цирке
Реставрация здания завершается, работает комиссия по приёмке объекта.
Реставрация здания завершается, работает комиссия по приёмке объекта.
Власти официально озвучили дату первого представления в отреставрированном Владивостокском цирке. Сейчас на объекте работает комиссия по приёмке, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Столица Приморья готовится к долгожданному открытию цирка. Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко провёл совещание в ходе которого в очередной раз обсудил вопросы завершения строительства ряда знаковых для края объектов.
Андрей Тарасенко рассказал, что первое представление во Владивостокском цирке запланировано на 23 декабря. Сейчас в отреставрированном здании работает комиссия по приёмке объекта. Саму реконструкцию строителей обязали закончить до 30 октября.
«Департаменту культуры нужно активно работать с Росгосцирком в этом направлении. Всё должно быть готово к приёму и артистов, и зрителей», — сказал глава Приморья.
Ко всему прочему Андрей Тарасенко обратил внимание временно исполняющего обязанности мэра Владивостока Константина Межонова на то, что администрации нужно ускориться в благоустройстве прилегающей территории.
«Очень красивый у нас получился цирк. Обратите внимание, чтобы такой красивый объект находился в достойном окружении», — заявил он.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в скором времени должен решиться вопрос с передачей здания цирка в собственность Приморья. Глава края Андрей Тарасенко всерьёз обсудит этот вопрос с руководителем Росгосцирка.