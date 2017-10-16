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03:53 (мск), источник: Восток Медиа

Названа дата первого представления во Владивостокском цирке

Реставрация здания завершается, работает комиссия по приёмке объекта.

Власти официально озвучили дату первого представления в отреставрированном Владивостокском цирке. Сейчас на объекте работает комиссия по приёмке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Столица Приморья готовится к долгожданному открытию цирка. Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко провёл совещание в ходе которого в очередной раз обсудил вопросы завершения строительства ряда знаковых для края объектов.

Андрей Тарасенко рассказал, что первое представление во Владивостокском цирке запланировано на 23 декабря. Сейчас в отреставрированном здании работает комиссия по приёмке объекта. Саму реконструкцию строителей обязали закончить до 30 октября.

«Департаменту культуры нужно активно работать с Росгосцирком в этом направлении. Всё должно быть готово к приёму и артистов, и зрителей», — сказал глава Приморья.

Ко всему прочему Андрей Тарасенко обратил внимание временно исполняющего обязанности мэра Владивостока Константина Межонова на то, что администрации нужно ускориться в благоустройстве прилегающей территории.

«Очень красивый у нас получился цирк. Обратите внимание, чтобы такой красивый объект находился в достойном окружении», — заявил он.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в скором времени должен решиться вопрос с передачей здания цирка в собственность Приморья. Глава края Андрей Тарасенко всерьёз обсудит этот вопрос с руководителем Росгосцирка.

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