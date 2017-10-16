«Мисс Южный Техас-2018» стала Анастасия Семенова из Хабаровска
На своей странице в Фэйсбуке Настя поделилась своими впечатлениями с подписчиками.
На своей странице в Фэйсбуке Настя поделилась своими впечатлениями с подписчиками.
Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.
Подведены итоги прошедшего в Guadalupe Theater в
На своей странице в Фэйсбуке Настя поделилась своими впечатлениями с подписчиками: «Это то, ради чего я работала, начиная с начала этого года. Это все произошло, потому что несколько людей поверили в меня, предложили свою помощь, благодаря чему я смогла поверить в себя».
Анастасия выражает слова благодарности своей группе поддержки, в первую очередь, своей маме и молодому человек, которого зовут Ник. Именно мама и Ник сопровождали Анастасию на всем пути: от самого начала до заветного прохода по подиуму в качестве обладательницы звания Miss South Texas. Также слова благодарности обращены организациям Miss Texas Pageant, Inc. и Miss America Org.
«Я не могу перечислить всех участников этого большого события, но эти девушки были со мной с начала года (специалисты по макияжу и прическам, бутики одежды). Вы в моем сердце, вы мои создатели!», — продолжает Анастасия.
Победа Анастасии может служить доказательством того, что проделанная тяжелая работа обязательно принесет свои плоды. Нужно только верить в себя и не останавливаться на полпути.
Ранее информагентство писало, что Анастасия родом из Хабаровска. В США переехали с мамой. До Хьюстона пару лет семья жила в Чикаго. Переезд в Хьюстон был связан с тем, что в Техасе более благоприятная экономическая обстановка. В общей сложности, в Америке Настя проживает уже 13 лет.
По профессии девушка