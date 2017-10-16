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04:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Мисс Южный Техас-2018» стала Анастасия Семенова из Хабаровска

На своей странице в Фэйсбуке Настя поделилась своими впечатлениями с подписчиками.

Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.

Подведены итоги прошедшего в Guadalupe Theater в Сан-Антонио конкурса Miss South Texas-2018. Его организаторами выступили Miss America Organization и Rey Mendez. Яркую победу в нем одержала наша соотечественница, красавица из Хабаровска Анастасия Семенова. Последний раз мы писали о том, как Анастасия Семенова открыла фонд помощи жертвам урагана «Харви» в Хьюстоне, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету «Русская Америка».

На своей странице в Фэйсбуке Настя поделилась своими впечатлениями с подписчиками: «Это то, ради чего я работала, начиная с начала этого года. Это все произошло, потому что несколько людей поверили в меня, предложили свою помощь, благодаря чему я смогла поверить в себя».

Анастасия выражает слова благодарности своей группе поддержки, в первую очередь, своей маме и молодому человек, которого зовут Ник. Именно мама и Ник сопровождали Анастасию на всем пути: от самого начала до заветного прохода по подиуму в качестве обладательницы звания Miss South Texas. Также слова благодарности обращены организациям Miss Texas Pageant, Inc. и Miss America Org.

«Я не могу перечислить всех участников этого большого события, но эти девушки были со мной с начала года (специалисты по макияжу и прическам, бутики одежды). Вы в моем сердце, вы мои создатели!», — продолжает Анастасия.

Все участницы конкурса проявили себя с самой лучшей стороны. Но победа, видимо, досталась той, которая больше всего ее ждала и больше всего работала для ее достижения. Среди участниц Miss South Texas-2018 были опытные конкурсантки, которые не первый раз принимают участие в подобных мероприятиях. Так, по подиуму Guadalupe Theater прошла Yesenia Yvette Guerrero, получившая звание Miss Rio Grande Valley US в прошлом году. Другая участница — Portland Tidwell — была выбрана Miss San-Antonio Outstanding Teen-2017.

Победа Анастасии может служить доказательством того, что проделанная тяжелая работа обязательно принесет свои плоды. Нужно только верить в себя и не останавливаться на полпути.

Ранее информагентство писало, что Анастасия родом из Хабаровска. В США переехали с мамой. До Хьюстона пару лет семья жила в Чикаго. Переезд в Хьюстон был связан с тем, что в Техасе более благоприятная экономическая обстановка. В общей сложности, в Америке Настя проживает уже 13 лет.

По профессии девушка инженер-нефтяник. Она успешно закончила Хьюстонский университет, но работает не по профессии. Девушка открыла маркетинговую компанию, превратив, тем самым, любимое хобби в бизнес. Компания предлагает услуги по дизайну, фотографии, видео и другие.

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