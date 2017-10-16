Проект развития Эльбана защитили в Москве

Администрация Эльбанского сельского поселения получила звание «лучшей команды» на защите проектов развития моногородов. Она проходила в Москве на базе РАНХиГС при Президенте РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На суд экспертного жюри были представлены проекты развития 19-ти моногородов из Забайкалья, Нижегородской, Иркутсткой, Тульской, Ярославской, Кировской, Свердловской и Новгородской областей, Пермского и Хабаровского краёв, Хакасии, Мордовии, Республики Саха (Якутии) и Республики Коми.

Проекты стали итогом обучающего цикла, который проводился специально по этому направлению.

Во времена СССР в посёлке городского типа Эльбан, с 2014 года получившего статус моногорода, успешно функционировал овощемолочный совхоз. Его восстановление и предложено сделать приоритетом моногорода.