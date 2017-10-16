Проект развития Эльбана защитили в Москве
На площадке Президентской академии были представлены идеи развития российских моногородов.
На площадке Президентской академии были представлены идеи развития российских моногородов.
Администрация Эльбанского сельского поселения получила звание «лучшей команды» на защите проектов развития моногородов. Она проходила в Москве на базе РАНХиГС при Президенте РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На суд экспертного жюри были представлены проекты развития 19-ти моногородов из Забайкалья, Нижегородской, Иркутсткой, Тульской, Ярославской, Кировской, Свердловской и Новгородской областей, Пермского и Хабаровского краёв, Хакасии, Мордовии, Республики Саха (Якутии) и Республики Коми.
Проекты стали итогом обучающего цикла, который проводился специально по этому направлению.
Во времена СССР в посёлке городского типа Эльбан, с 2014 года получившего статус моногорода, успешно функционировал овощемолочный совхоз. Его восстановление и предложено сделать приоритетом моногорода.
В состав аттестационной комиссии вошли губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и директор ДВИУ РАНХиГС Вячеслав Кушнарёв. Кроме представителей регионов, проекты оценивало руководство «Фонда развития моногородов», и самые проработанные идеи сразу же получили возможность финансирования.