Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Секс сокращает жизнь
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Тимошенко о новом президенте Украины: никому не доверю это дело
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минобороны РФ обеспокоено поведением военных США в Сирии – СМИ
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
04:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Проект развития Эльбана защитили в Москве

На площадке Президентской академии были представлены идеи развития российских моногородов.

Администрация Эльбанского сельского поселения получила звание «лучшей команды» на защите проектов развития моногородов. Она проходила в Москве на базе РАНХиГС при Президенте РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На суд экспертного жюри были представлены проекты развития 19-ти моногородов из Забайкалья, Нижегородской, Иркутсткой, Тульской, Ярославской, Кировской, Свердловской и Новгородской областей, Пермского и Хабаровского краёв, Хакасии, Мордовии, Республики Саха (Якутии) и Республики Коми.

Проекты стали итогом обучающего цикла, который проводился специально по этому направлению.

Во времена СССР в посёлке городского типа Эльбан, с 2014 года получившего статус моногорода, успешно функционировал овощемолочный совхоз. Его восстановление и предложено сделать приоритетом моногорода.

В состав аттестационной комиссии вошли губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и директор ДВИУ РАНХиГС Вячеслав Кушнарёв. Кроме представителей регионов, проекты оценивало руководство «Фонда развития моногородов», и самые проработанные идеи сразу же получили возможность финансирования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Хабаровчан оставили без отопления и горячей воды
ГИБДД разрешили останавливать авто в любом месте дороги
Каким мы запомним актера Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
Курды вступили в бой с наступающей иракской армией в Киркуке
СМИ узнали о планах засекретить информацию о долгах россиян
Трамп потратил свыше $1 млн на юристов из-за «российского дела»
Россияне стали потреблять больше кофе и меньше чая
СМИ назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь