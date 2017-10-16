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04:23 (мск), источник: АиФ Иркутск

Российский космонавт опубликовал фото летнего Иркутска из космоса

Областной центр не в первый раз фотографируют с МКС.

Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал две фотографии летнего Иркутска с борта Международной космической станции. Снимок областного центра появился на его странице в Инстаграм.

«Летний Иркутск, один из древнейших городов России и отправная точка для путешествия к самому глубокому и чистому озеру на планете», — подписал фото Сергей Рязанский.

Напомним, что 28 июля российский космонавт Сергей Рязанский в качестве командира экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» стартовал с космодрома Байконур. В конце июля его экипаж прибыл на МКС, где начал работу в составе 52-й экспедиции.

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