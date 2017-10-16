Владивостокцы получат тепло только по команде «Примгидромета»
Борис Кубай: сезон наступит не ранее обычных сроков, а это начало ноября.
Борис Кубай: сезон наступит не ранее обычных сроков, а это начало ноября.
В среду, 18 октября, администрация столицы Приморья проведёт рабочее заседание, в ходе которого специалисты определятся со временем подачи тепла в дома горожан. В настоящий момент мэрия договорилась с метеорологами из «Примгидромета» держать «руку на пульсе», чтобы вовремя согреть квартиры, офисы и муниципальные учреждения.
«Если среднесуточная температура во Владивостоке продержится на отметке в 8 градусов по Цельсию трое суток подряд, начнётся подача тепла. Следующее рабочее совещание — в грядущую среду — определит для нас более точный регламент и временные рамки», — уточнили в
«На следующей неделе (уже начавшейся — прим. ред.) температура воздуха пойдёт на повышение, не исключено, что дневная температура превысит отметку +15 градусов. Учитывая складывающийся тип атмосферной циркуляции в тропосфере, отопительный сезон во Владивостоке наступит не ранее обычных сроков, а это начало ноября», — заявил начальник «Примгидромета».
Ранее «Восток-Медиа» уже писало о то, что власти Приморского края уточнили обстоятельства готовности к грядущему отопительному сезону. Краевые власти в этом году держат на особом контроле частные котельные. В настоящий момент 14 тысяч жилых домов постепенно подключают к теплу. Это уже произошло в Красноармейском, Кировском Пограничном, Пожарском, Тернейском и Ханкайском районах, городах Арсеньев, Большой Камень и Уссурийск. Что касается погоды и температуры — недавно главный синоптик края рассказал, когда по Приморью ударит первый настоящий снегопад.