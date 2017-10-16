Владивостокцы получат тепло только по команде «Примгидромета»

Источник: РИА "Новости"

В среду, 18 октября, администрация столицы Приморья проведёт рабочее заседание, в ходе которого специалисты определятся со временем подачи тепла в дома горожан. В настоящий момент мэрия договорилась с метеорологами из «Примгидромета» держать «руку на пульсе», чтобы вовремя согреть квартиры, офисы и муниципальные учреждения.

Пресс-служба администрации Владивостока пока не располагает конкретной информацией о точных сроках начала сезона тепла, однако всё же поделилась с корреспондентом «Восток-Медиа» некоторыми подробностями.

«Если среднесуточная температура во Владивостоке продержится на отметке в 8 градусов по Цельсию трое суток подряд, начнётся подача тепла. Следующее рабочее совещание — в грядущую среду — определит для нас более точный регламент и временные рамки», — уточнили в пресс-службе мэрии города.

К слову, на прошлой неделе главный синоптик региона Борис Кубай уже сообщал, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха стабильно не превышает 8 градусов тепла.

«На следующей неделе (уже начавшейся — прим. ред.) температура воздуха пойдёт на повышение, не исключено, что дневная температура превысит отметку +15 градусов. Учитывая складывающийся тип атмосферной циркуляции в тропосфере, отопительный сезон во Владивостоке наступит не ранее обычных сроков, а это начало ноября», — заявил начальник «Примгидромета».