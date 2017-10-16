Отряд кораблей ВМС Индии прибудет во Владивосток 19 октября

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Владивосток, 16 октября, PrimaMedia.

19 октября во Владивосток для участия в международном российско-индийском межвидовом учении «Индра — 2017» прибудет отряд боевых кораблей ВМС Индии. Торжественная церемония встречи индийских моряков пройдет на 33 причале Корабельной набережной во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

В ней примут участие представители командования ВМФ России, экипажи кораблей-участников учения, рота почетного караула и оркестр штаба ТОФ.

В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.