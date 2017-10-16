Отряд кораблей ВМС Индии прибудет во Владивосток 19 октября
Иностранные моряки примут участие в международных учениях «Индра-2017».
Иностранные моряки примут участие в международных учениях «Индра-2017».
Владивосток, 16 октября, PrimaMedia.
19 октября во Владивосток для участия в международном
В ней примут участие представители командования ВМФ России, экипажи
В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.
20 октября на водноспортивной станции Тихоокеанского флота состоится торжественная церемония открытия двустороннего учения «Индра-2017» с участием командующих морской частью учения от российской и индийской стороны, а также личного состава, привлекаемого к его эпизодам.