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04:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Отряд кораблей ВМС Индии прибудет во Владивосток 19 октября

Иностранные моряки примут участие в международных учениях «Индра-2017».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 октября, PrimaMedia.

19 октября во Владивосток для участия в международном российско-индийском межвидовом учении «Индра — 2017» прибудет отряд боевых кораблей ВМС Индии. Торжественная церемония встречи индийских моряков пройдет на 33 причале Корабельной набережной во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

В ней примут участие представители командования ВМФ России, экипажи кораблей-участников учения, рота почетного караула и оркестр штаба ТОФ.

В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

20 октября на водноспортивной станции Тихоокеанского флота состоится торжественная церемония открытия двустороннего учения «Индра-2017» с участием командующих морской частью учения от российской и индийской стороны, а также личного состава, привлекаемого к его эпизодам.

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