Молодым красноярцам предложили стать кинопоэтами

«Визуализировать поэтические образы, которых так много в литературе, может каждый, у кого есть видеокамера и свое мироощущение. Здесь нет строгих требований и железных рамок! Главной задачей для участников — добавить свой авторский визуальный элемент, который приведет художественный образ к новой интерпретации и прочтению, а именно — к тому, как участники сами видят и воспринимают произведение», — рассказали в оргкомитете фестиваля.

Программа фестиваля, организованного красноярским молодежным центром «Зеркало», состоит из приема заявок, открытых кинопоказов работ, вошедших в шорт-лист, и церемонии награждения и признания лучшего автора.

«Участникам предстоит встреча на одной творческой площадке, где царит поэзия в контексте современных технологических средств. Визуализация поэзии будет проходить через синтез различных видов творчества, таких как кино, музыка, режиссура, монтаж и сценарное искусство», — добавили организаторы фестиваля.

Также на площадке участники будут знакомиться с новыми техническими возможностями в процессе создания литературных видеопроизведений, и обмениваться профессиональным опытом в современных направлениях видеотворчества. Претендентам должно быть от 14 до 30 лет, увлечения — поэзия и видеотворчество. Работы могут быть индивидуальными или командными.

Работы принимаются с 9 октября по 23 ноября на электронную почту z.strekoza@mail.ru, а также на физических носителях по адресу ул. Бограда, 65, ММАУ ЦАСМ «Зеркало». Подробности по телефону (391) 26−503−26 и в группе фестиваля во «Вконтакте».