В конце недели в Красноярске потеплеет до +9°C

На предстоящей неделе в Красноярске ожидается переменчивая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 16 октября, синоптики обещают кратковременное потепление до +10°C. Ближе к вечеру в городе похолодает до +4°C. Возможен небольшой снег. Ветер западный с порывами до 4 м/с.

«16 октября на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 17 октября, столбики термометров опустятся до 0…-1°C. В первой половине дня синоптики обещают небольшой снег. Ветер северный с порывами до 3 м/с.

В среду, 18 октября, в Красноярске будет держаться солнечная, но прохладная погода. В этот день температура воздуха поднимется до +3°C.