Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Умер сыгравший в фильме «День радио» актер Дмитрий Марьянов
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Веселье — лучшее лекарство. Как больничные клоуны создают праздник?

Прошло семь лет с тех пор, как в Кемерове появились первые больничные клоуны.

Местные молодые амбициозные и активные актёры решили, что в город можно принести новое, интересное и полезное движение. Сейчас у самих актёров появились дети и семьи. С ними общалась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Сподвижником появления клоунады, всемирного благотворительного движения, стал артист оригинального жанра Виталий Выдриганов в 2010 году. Клоунаду задумали как инструмент, который помогает реабилитации и лечению ребятишек, находящихся в больнице долгое время. Кому легко сидеть с пилюлями и постоянными обследованиями 24 часа в сутки в одних и тех же стенах? Вот и маленьким пациентам непросто. Научившись импровизировать, избегать конфликтных ситуаций, находить подход к детям и их родителям и просто смешить, клоуны в разных образах стали веселить ребятишек по 1,5−2 часа в отделениях кемеровских больниц. Клоун Кроха, Соня, Рыжик, Кекс, Зефирка, Фоксик — это все выходцы из команды «Витамин-К».

Любовь ко всему миру.

Правда, за последние два года клоунов стало значительно меньше — сейчас в 500-тысячном городе готовы выйти к детям в больницы всего четыре человека. Просто жизнь волонтёров поменялась: переезды, рождение детей, нагрузка на основной работе — из-за всего этого многие отошли от больничных выступлений, и походы к больным детям на время прекратились. Кемеровский центр молодёжных инициатив, где базировалась клоунада, закрыли.

Назиля Синюкова

Но руководитель больничной клоунады в Кемерове Назиля Синюкова рассказала, что она вместе с мужем Владимиром, который тоже клоун и по совместительству режиссёр цирковой студии «Сибирь», не отчаивается и знает, что клоунада ещё проявит себя. Ребята планируют набирать в этом году новую школу подготовки больничных клоунов в несколько потоков и обучить новых людей искусству смеха. Клоуны уже юридически оформились и зарегистрировали организацию (теперь можно заключать договоры о партнёрстве с различными организациями, самими волонтёрами и рассчитывать на финансовую поддержку), но здесь не обойтись без формальных процедур. Придётся немного подождать.

В начале сентября команда «Витамин-К» провела в парке им. В. Волошиной свой первый собственный городской семейный праздник «Клубок», к которому организация шла несколько лет. Удалось не всё: погода местами не радовала и посылала дождь, народу было не так много, как хотелось бы, но главное, что праздник состоялся и подарил гостям хорошее настроение и приятные призы. Смехотворцев поддержало огромное количество неравнодушных людей. Дальше всё будет продуманнее, организованнее и лучше.

Сами Синюковы полгода назад стали родителями. Но малыш совсем не помешал им заниматься подготовкой к празднику и юридической волокитой с регистрацией. Большинством бумаг занимается Назиля как директор, переворачивая своё творческое мышление совсем в другую сторону, — нанять бухгалтера пока не на что. Также нужно найти помещение, где можно хранить реквизит и проводить тренинги новичкам. Семья давно решила, что будет заниматься привычными делами, но уже втроём. «Конечно, волонтёрство отнимает много сил и времени, но много и даёт. Взаимообмен положительными эмоциями вызывает желание приумножать хорошее: любовь к детям, друг другу, человечеству. И самое главное, что это можно делать бесплатно», — говорит Назиля.

Владимир Синюков

«После рождения сына в нас стало как будто больше любви, и все дети стали ближе. В каждом мы видим черты своего ребёнка, думаем, что когда-то родители больных ребятишек так же, как мы, видели их первые улыбки, слышали первые слова. Чужих детей мы сравниваем со своим и понимаем, что наш сын тоже скоро будет ходить, бегать и разговаривать, — добавляет Владимир. — Клоунадой мы занимаемся, потому что наша актёрская профессия позволяет находить общий язык с людьми, создавать праздник. Сейчас множество людей перекладывает бумажки в кабинетах, а вместе с ними — ответственность друг на друга. Порой мы делаем так же. Хочешь помогать детям? Иди и помогай! Не нужно перекладывать ответственность на кого-то другого».

Спасти всех не получится.

Клоунада помогает обрести семью не просто в переносном (ребята постоянно общаются и встречаются, даже если уже не занимаются вместе), но и в прямом смысле слова.

Дмитрий Фокин

Клоун Фоксик Дмитрий Фокин встретил свою будущую жену Александру (она была клоуном Зефиркой) на региональной школе больничной клоунады в Томске. Саша была руководителем новосибирской клоунады «НОС», но ради любимого переехала в Кемерово.

Путь клоуна Димы начался ещё в школе в родном Байкальске: занимаясь в театральной студии, парень пару раз показывал эстрадные антрепризы в клоунском образе. Больничным клоуном он стал, когда решил помочь близкому человеку, попавшему в больницу. Фокин договорился с главврачом, нашёл инициативную Назилю и предложил выступить вместе. С этого момента у нашего героя началась клоунская жизнь.

«Не могу сказать, что передо мной постоянно стоит задача решения каких-то особенных проблем помимо тех, что возникают во время выхода (обязательный медосмотр, к примеру). Проблема только одна: как выстроить отношения с маленьким пациентами, ведь ни один выход не похож на предыдущий. Тут не запасёшься шаблонами и программой. Мы работаем с каждым ребёнком индивидуально. А дети каждый раз разные. Выручает собственная фантазия и актёрские навыки», — говорит Дима. Он не считает, что для изменения мира вокруг нужно обязательно решать глобальные проблемы. Накормить всех голодающих, обогреть страждущих, установить мир во всём мире или искоренить болезни всё равно не получится. Так, может, стоит оглянуться по сторонам и посмотреть на близких: кому-то из них нужна помощь.

«Чтобы, к примеру, спасти ребёнка от грусти, нужно просто составить ему компанию! Внимание — это базовая потребность. Можно даже погрустить вместе. Каждый человек имеет право на разные эмоции, весёлые и не очень, не бывает запрещённых чувств», — считает Фоксик.

Александра Фокина

«Меня когда-то заинтересовали конкретные действия, которые приносят свои плоды. Надул мыльные пузыри — ребёнку легче. Рассказал шутку — родитель засмеялся. В обычных больницах нет психологов и арт-терапевтов, которые помогают детям и родителям справиться со стрессом и болью. А тут приходит клоун и сразу переключает всех. Большего не надо. Я за этим и прихожу», — признаётся Саша Фокина. Она не профессиональный актёр, а обычный человек, который не всегда отделяет образ Зефирки от настоящей себя, но клоунада дала Саше так много (семью, друзей, взросление), что это не имеет большого значения.

«Бессмысленно хотеть перемен и не менять себя при этом. Видишь мусор под окном — возьми и убери его. Чего дворников ждать? Настроение станет лучше, а вокруг чище. Нужно говорить знакомым людям почаще, какие они красивые, ведь у каждого своя красота. Им приятно, и тебе никаких затрат. Если каждый будет заниматься своим делом с полной отдачей: дворник — хорошо мести улицы, строитель — строить надёжные дома, представляете, как здорово будет жить?!» — мечтательно восклицает Саша.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Майонез в домашних условиях. Диетический рецепт в горшочках на ужин
Каким мы запомним актера Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
Курды вступили в бой с наступающей иракской армией в Киркуке
СМИ узнали о планах засекретить информацию о долгах россиян
Трамп потратил свыше $1 млн на юристов из-за «российского дела»
Россияне стали потреблять больше кофе и меньше чая
СМИ назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь