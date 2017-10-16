Веселье — лучшее лекарство. Как больничные клоуны создают праздник?
Прошло семь лет с тех пор, как в Кемерове появились первые больничные клоуны.
Прошло семь лет с тех пор, как в Кемерове появились первые больничные клоуны.
Местные молодые амбициозные и активные актёры решили, что в город можно принести новое, интересное и полезное движение. Сейчас у самих актёров появились дети и семьи. С ними общалась корреспондент «АиФ — Кузбасс».
Сподвижником появления клоунады, всемирного благотворительного движения, стал артист оригинального жанра Виталий Выдриганов в 2010 году. Клоунаду задумали как инструмент, который помогает реабилитации и лечению ребятишек, находящихся в больнице долгое время. Кому легко сидеть с пилюлями и постоянными обследованиями 24 часа в сутки в одних и тех же стенах? Вот и маленьким пациентам непросто. Научившись импровизировать, избегать конфликтных ситуаций, находить подход к детям и их родителям и просто смешить, клоуны в разных образах стали веселить ребятишек по 1,5−2 часа в отделениях кемеровских больниц. Клоун Кроха, Соня, Рыжик, Кекс, Зефирка, Фоксик — это все выходцы из команды «Витамин-К».
Любовь ко всему миру.
Правда, за последние два года клоунов стало значительно меньше — сейчас в 500-тысячном городе готовы выйти к детям в больницы всего четыре человека. Просто жизнь волонтёров поменялась: переезды, рождение детей, нагрузка на основной работе —
Но руководитель больничной клоунады в Кемерове Назиля Синюкова рассказала, что она вместе с мужем Владимиром, который тоже клоун и по совместительству режиссёр цирковой студии «Сибирь», не отчаивается и знает, что клоунада ещё проявит себя. Ребята планируют набирать в этом году новую школу подготовки больничных клоунов в несколько потоков и обучить новых людей искусству смеха. Клоуны уже юридически оформились и зарегистрировали организацию (теперь можно заключать договоры о партнёрстве с различными организациями, самими волонтёрами и рассчитывать на финансовую поддержку), но здесь не обойтись без формальных процедур. Придётся немного подождать.
В начале сентября команда «Витамин-К» провела в парке им. В. Волошиной свой первый собственный городской семейный праздник «Клубок», к которому организация шла несколько лет. Удалось не всё: погода местами не радовала и посылала дождь, народу было не так много, как хотелось бы, но главное, что праздник состоялся и подарил гостям хорошее настроение и приятные призы. Смехотворцев поддержало огромное количество неравнодушных людей. Дальше всё будет продуманнее, организованнее и лучше.
Сами Синюковы полгода назад стали родителями. Но малыш совсем не помешал им заниматься подготовкой к празднику и юридической волокитой с регистрацией. Большинством бумаг занимается Назиля как директор, переворачивая своё творческое мышление совсем в другую сторону, — нанять бухгалтера пока не на что. Также нужно найти помещение, где можно хранить реквизит и проводить тренинги новичкам. Семья давно решила, что будет заниматься привычными делами, но уже втроём. «Конечно, волонтёрство отнимает много сил и времени, но много и даёт. Взаимообмен положительными эмоциями вызывает желание приумножать хорошее: любовь к детям, друг другу, человечеству. И самое главное, что это можно делать бесплатно», — говорит Назиля.
«После рождения сына в нас стало как будто больше любви, и все дети стали ближе. В каждом мы видим черты своего ребёнка, думаем, что
Спасти всех не получится.
Клоунада помогает обрести семью не просто в переносном (ребята постоянно общаются и встречаются, даже если уже не занимаются вместе), но и в прямом смысле слова.
Клоун Фоксик Дмитрий Фокин встретил свою будущую жену Александру (она была клоуном Зефиркой) на региональной школе больничной клоунады в Томске. Саша была руководителем новосибирской клоунады «НОС», но ради любимого переехала в Кемерово.
Путь клоуна Димы начался ещё в школе в родном Байкальске: занимаясь в театральной студии, парень пару раз показывал эстрадные антрепризы в клоунском образе. Больничным клоуном он стал, когда решил помочь близкому человеку, попавшему в больницу. Фокин договорился с главврачом, нашёл инициативную Назилю и предложил выступить вместе. С этого момента у нашего героя началась клоунская жизнь.
«Не могу сказать, что передо мной постоянно стоит задача решения
«Чтобы, к примеру, спасти ребёнка от грусти, нужно просто составить ему компанию! Внимание — это базовая потребность. Можно даже погрустить вместе. Каждый человек имеет право на разные эмоции, весёлые и не очень, не бывает запрещённых чувств», — считает Фоксик.
«Меня
«Бессмысленно хотеть перемен и не менять себя при этом. Видишь мусор под окном — возьми и убери его. Чего дворников ждать? Настроение станет лучше, а вокруг чище. Нужно говорить знакомым людям почаще, какие они красивые, ведь у каждого своя красота. Им приятно, и тебе никаких затрат. Если каждый будет заниматься своим делом с полной отдачей: дворник — хорошо мести улицы, строитель — строить надёжные дома, представляете, как здорово будет жить?!» — мечтательно восклицает Саша.