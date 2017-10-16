Веселье — лучшее лекарство. Как больничные клоуны создают праздник?

Местные молодые амбициозные и активные актёры решили, что в город можно принести новое, интересное и полезное движение. Сейчас у самих актёров появились дети и семьи. С ними общалась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Сподвижником появления клоунады, всемирного благотворительного движения, стал артист оригинального жанра Виталий Выдриганов в 2010 году. Клоунаду задумали как инструмент, который помогает реабилитации и лечению ребятишек, находящихся в больнице долгое время. Кому легко сидеть с пилюлями и постоянными обследованиями 24 часа в сутки в одних и тех же стенах? Вот и маленьким пациентам непросто. Научившись импровизировать, избегать конфликтных ситуаций, находить подход к детям и их родителям и просто смешить, клоуны в разных образах стали веселить ребятишек по 1,5−2 часа в отделениях кемеровских больниц. Клоун Кроха, Соня, Рыжик, Кекс, Зефирка, Фоксик — это все выходцы из команды «Витамин-К».

Любовь ко всему миру.

Правда, за последние два года клоунов стало значительно меньше — сейчас в 500-тысячном городе готовы выйти к детям в больницы всего четыре человека. Просто жизнь волонтёров поменялась: переезды, рождение детей, нагрузка на основной работе — из-за всего этого многие отошли от больничных выступлений, и походы к больным детям на время прекратились. Кемеровский центр молодёжных инициатив, где базировалась клоунада, закрыли.

Назиля Синюкова

Но руководитель больничной клоунады в Кемерове Назиля Синюкова рассказала, что она вместе с мужем Владимиром, который тоже клоун и по совместительству режиссёр цирковой студии «Сибирь», не отчаивается и знает, что клоунада ещё проявит себя. Ребята планируют набирать в этом году новую школу подготовки больничных клоунов в несколько потоков и обучить новых людей искусству смеха. Клоуны уже юридически оформились и зарегистрировали организацию (теперь можно заключать договоры о партнёрстве с различными организациями, самими волонтёрами и рассчитывать на финансовую поддержку), но здесь не обойтись без формальных процедур. Придётся немного подождать.

В начале сентября команда «Витамин-К» провела в парке им. В. Волошиной свой первый собственный городской семейный праздник «Клубок», к которому организация шла несколько лет. Удалось не всё: погода местами не радовала и посылала дождь, народу было не так много, как хотелось бы, но главное, что праздник состоялся и подарил гостям хорошее настроение и приятные призы. Смехотворцев поддержало огромное количество неравнодушных людей. Дальше всё будет продуманнее, организованнее и лучше.

Сами Синюковы полгода назад стали родителями. Но малыш совсем не помешал им заниматься подготовкой к празднику и юридической волокитой с регистрацией. Большинством бумаг занимается Назиля как директор, переворачивая своё творческое мышление совсем в другую сторону, — нанять бухгалтера пока не на что. Также нужно найти помещение, где можно хранить реквизит и проводить тренинги новичкам. Семья давно решила, что будет заниматься привычными делами, но уже втроём. «Конечно, волонтёрство отнимает много сил и времени, но много и даёт. Взаимообмен положительными эмоциями вызывает желание приумножать хорошее: любовь к детям, друг другу, человечеству. И самое главное, что это можно делать бесплатно», — говорит Назиля.

Владимир Синюков

«После рождения сына в нас стало как будто больше любви, и все дети стали ближе. В каждом мы видим черты своего ребёнка, думаем, что когда-то родители больных ребятишек так же, как мы, видели их первые улыбки, слышали первые слова. Чужих детей мы сравниваем со своим и понимаем, что наш сын тоже скоро будет ходить, бегать и разговаривать, — добавляет Владимир. — Клоунадой мы занимаемся, потому что наша актёрская профессия позволяет находить общий язык с людьми, создавать праздник. Сейчас множество людей перекладывает бумажки в кабинетах, а вместе с ними — ответственность друг на друга. Порой мы делаем так же. Хочешь помогать детям? Иди и помогай! Не нужно перекладывать ответственность на кого-то другого».

Спасти всех не получится.

Клоунада помогает обрести семью не просто в переносном (ребята постоянно общаются и встречаются, даже если уже не занимаются вместе), но и в прямом смысле слова.

Дмитрий Фокин

Клоун Фоксик Дмитрий Фокин встретил свою будущую жену Александру (она была клоуном Зефиркой) на региональной школе больничной клоунады в Томске. Саша была руководителем новосибирской клоунады «НОС», но ради любимого переехала в Кемерово.

Путь клоуна Димы начался ещё в школе в родном Байкальске: занимаясь в театральной студии, парень пару раз показывал эстрадные антрепризы в клоунском образе. Больничным клоуном он стал, когда решил помочь близкому человеку, попавшему в больницу. Фокин договорился с главврачом, нашёл инициативную Назилю и предложил выступить вместе. С этого момента у нашего героя началась клоунская жизнь.

«Не могу сказать, что передо мной постоянно стоит задача решения каких-то особенных проблем помимо тех, что возникают во время выхода (обязательный медосмотр, к примеру). Проблема только одна: как выстроить отношения с маленьким пациентами, ведь ни один выход не похож на предыдущий. Тут не запасёшься шаблонами и программой. Мы работаем с каждым ребёнком индивидуально. А дети каждый раз разные. Выручает собственная фантазия и актёрские навыки», — говорит Дима. Он не считает, что для изменения мира вокруг нужно обязательно решать глобальные проблемы. Накормить всех голодающих, обогреть страждущих, установить мир во всём мире или искоренить болезни всё равно не получится. Так, может, стоит оглянуться по сторонам и посмотреть на близких: кому-то из них нужна помощь.

«Чтобы, к примеру, спасти ребёнка от грусти, нужно просто составить ему компанию! Внимание — это базовая потребность. Можно даже погрустить вместе. Каждый человек имеет право на разные эмоции, весёлые и не очень, не бывает запрещённых чувств», — считает Фоксик.

Александра Фокина

«Меня когда-то заинтересовали конкретные действия, которые приносят свои плоды. Надул мыльные пузыри — ребёнку легче. Рассказал шутку — родитель засмеялся. В обычных больницах нет психологов и арт-терапевтов, которые помогают детям и родителям справиться со стрессом и болью. А тут приходит клоун и сразу переключает всех. Большего не надо. Я за этим и прихожу», — признаётся Саша Фокина. Она не профессиональный актёр, а обычный человек, который не всегда отделяет образ Зефирки от настоящей себя, но клоунада дала Саше так много (семью, друзей, взросление), что это не имеет большого значения.