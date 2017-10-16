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05:27 (мск), источник: РИА Новости

Между Владивостоком и КНДР возобновилось морское сообщение

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Морское сообщение между российским Владивостоком и северокорейским Раджином, приостановленное в августе, возобновилось, пассажиров пока не перевозят, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-перевозчика Владимир Баранов.

Источник: РИА Новости

Запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены в августе. По данным перевозчика, компания не может добиться заключения контракта с вокзалом. Оператором теплохода выступает компания «ИнвестСтройТрест», ее представителем являлось ООО «Лига Транзит».

В морском терминале Владивостока РИА Новости заявили, что договор на обслуживание северокорейского судна прекратил действие 22 августа, так как ООО «ИнвестСтройТрест» отозвало полномочия своего представителя у компании «Лига Транзит». В морском терминале отмечали, что компания-оператор теплохода задолжала терминалу более 1,5 миллиона рублей.

«В воскресенье паром отправился из Владивостока в Раджин, но без пассажиров. Пока перевозим только грузы, так как переговоры с руководством ООО “Владивостокский морской терминал” продолжаются», — рассказал Баранов, отметив, что сейчас теплоход приходит на другой причал во Владивосток.

Ранее генконсульство КНДР направило экс-губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому письмо, в котором попросило помочь с возобновлением морских рейсов между Владивостоком и северокорейским Раджином.

Паромное сообщение между КНДР и Россией было запущено в мае 2017 года. Российские туристы могли поехать в КНДР на теплоходе из Владивостока. Тем же теплоходом во Владивосток прибывали китайские туристы из Хуньчуня, кроме того, таким путем возвращались на родину северокорейские рабочие.

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