Для красноярцев открыли «горячую линию» по вопросам ЖХК

Источник: Агентство «Москва»

С 10 октября в Городской управляющей компании «Жилфонд» заработала единая «горячая линия». Ранее своя «горячая линия» была в каждом районе, сегодня это будет один многоканальный номер телефона.

Телефон горячей линии 2−751−749 работает с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 16.00.

Жители домов под управлением «Жилфонда» смогут задать вопросы, касающиеся содержания домов и придомовых территорий, по вопросам теплоснабжения домов, начислений за ЖКУ и прочее. При необходимости красноярцев направят к компетентным специалистам.

«Каждый звонок будет фиксироваться. Вопросы жителей направляются специалистам обслуживающих организаций. Единая “горячая линия” позволит ГУК “Жилфонд” улучшить работу с обращениями жителей, усилить контроль по этому направлению, а также отслеживать работу подрядных организаций и районных дирекций и оперативно реагировать в случае возникновения каких-либо вопросов», — пояснила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».