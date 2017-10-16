В Башкирии водителей предупреждают об ухудшении видимости

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 16 октября, в Башкирии ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +5,+7, днем прогреется до +10,+12. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

Управление МЧС России по Башкирии в связи с осадками предупреждает водителей об ухудшении видимости на дорогах. Ожидается, что видимость в районах, где продолжают идти дожди составит 500 метров и менее.