В Башкирии водителей предупреждают об ухудшении видимости
Всему виной непрекращающийся с воскресенья дождь.
Всему виной непрекращающийся с воскресенья дождь.
Сегодня, 16 октября, в Башкирии ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +5,+7, днем прогреется до +10,+12. Ветер
Управление МЧС России по Башкирии в связи с осадками предупреждает водителей об ухудшении видимости на дорогах. Ожидается, что видимость в районах, где продолжают идти дожди составит 500 метров и менее.
Также сегодня прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, где производятся работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна, сообщает