Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Умер актер Дмитрий Марьянов
На Украине нашли золотую лопату в доме бывшего замгенпрокурора
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Безумие украинского ОПК: эксперты о новейшем танке Незалежной
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
07:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии водителей предупреждают об ухудшении видимости

Всему виной непрекращающийся с воскресенья дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 16 октября, в Башкирии ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +5,+7, днем прогреется до +10,+12. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

Управление МЧС России по Башкирии в связи с осадками предупреждает водителей об ухудшении видимости на дорогах. Ожидается, что видимость в районах, где продолжают идти дожди составит 500 метров и менее.

Также сегодня прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, где производятся работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
Курды вступили в бой с наступающей иракской армией в Киркуке
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
Россияне стали потреблять больше кофе
Траты Трампа на юристов по «российскому делу» превысили $1 млн
СМИ узнали о планах засекретить информацию о долгах россиян
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь