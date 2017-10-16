Началась продажа билетов на дневной экспресс «Иркутск-Улан-Удэ»

Источник: Агентство «Москва»

Началась продажа билетов на новый дневной экспресс-поезд «Иркутск-Улан-Удэ». С середины декабря поезд начнет курсировать между двумя городами.

Уже известно, что скоростной поезд будет оснащен преимущественно сидячими местами. В составе будет четыре вагона с местами для сидения и один вагон купе.

Самые недорогие билеты будут распространяться по цене 586 рублей, за максимально комфортные места пассажирам придется заплатить около двух тысяч рублей. Из Иркутска поезд будет отправляться в 14.20, а из Улан-Удэ в 11.10 утра.