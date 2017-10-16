Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Умер актер Дмитрий Марьянов
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
06:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские зэки готовятся удивить столицу

Учреждения ГУФСИН России по Приморскому краю представят свою продукцию на выставке «Возможности промышленного сектора УИС» в Москве, сообщает Deita. ru.

В рамках XXI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017» будет представлено более 80 наименований продукции, выпускаемой в учреждениях ГУФСИН Приморья. Всего в масштабном мероприятии примут участие 75 территориальных органов ФСИН России.

В экспозиции ГУФСИН Приморья будет представлен разнообразный ассортимент продукции — от строительных материалов до предметов мебели и декора. Также посетители смогут ознакомиться и с новинками производства — изделиями, изготовленными на 3D-принтере и в технике «Тиффани». Будет представлена продукция, ориентированная на дальневосточный рынок — ловушки для ловли краба, трал, сети. Сотрудники ГУФСИН выступят с презентацией, где расскажут о производственных возможностях УИС Приморья широкой публике.

Отметим, что на выставочной площади более 3 500 м² будет продемонстрирован весь производственный потенциал промышленного сектора УИС. В мероприятии примут участие руководство ФСИН России и представители пенитенциарных служб стран СНГ и Европы, сообшает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Каким мы запомним актера Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
Курды вступили в бой с наступающей иракской армией в Киркуке
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
Россияне стали потреблять больше кофе
Траты Трампа на юристов по «российскому делу» превысили $1 млн
СМИ узнали о планах засекретить информацию о долгах россиян
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь