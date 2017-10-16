Приморские зэки готовятся удивить столицу
Учреждения ГУФСИН России по Приморскому краю представят свою продукцию на выставке «Возможности промышленного сектора УИС» в Москве, сообщает Deita. ru.
Учреждения ГУФСИН России по Приморскому краю представят свою продукцию на выставке «Возможности промышленного сектора УИС» в Москве, сообщает Deita. ru.
В рамках XXI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017» будет представлено более 80 наименований продукции, выпускаемой в учреждениях ГУФСИН Приморья. Всего в масштабном мероприятии примут участие 75 территориальных органов ФСИН России.
В экспозиции ГУФСИН Приморья будет представлен разнообразный ассортимент продукции — от строительных материалов до предметов мебели и декора. Также посетители смогут ознакомиться и с новинками производства — изделиями, изготовленными на 3D-принтере и в технике «Тиффани». Будет представлена продукция, ориентированная на дальневосточный рынок — ловушки для ловли краба, трал, сети. Сотрудники ГУФСИН выступят с презентацией, где расскажут о производственных возможностях УИС Приморья широкой публике.
Отметим, что на выставочной площади более 3 500 м² будет продемонстрирован весь производственный потенциал промышленного сектора УИС. В мероприятии примут участие руководство ФСИН России и представители пенитенциарных служб стран СНГ и Европы, сообшает
Михаил Грач.