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06:25 (мск), источник: Восток Медиа

Тепло вернётся в Хабаровский край к концу недели

Температура воздуха повысится с приходом циклона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 757 мм рт. ст. 5 м/с

Жителей Хабаровского края на новой неделе ждёт прохладная погода без существенных осадков. В регионе потеплеет к выходным, когда на территорию заглянет западный циклон, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ночью температура воздуха опустится до −3…−0 градусов, со вторника по четверг в тёмное время суток термометры покажут −8… −3 в южных районах и −13… −8 в северных, в конце недели потеплеет до −2… +3 на юге и −6… −0 на севере. Днём в начале недели будет прохладно: +3… +8 градусов на юге, +1… +6 на севере. К концу недели синоптики ожидают повышения температуры до +6… +11 градусов. Небольшие осадки в крае ожидаются 21 октября. Они пройдут в южных и центральных районах края, не обойдут стороной и Хабаровск.

«К нам смещается циклон, который подталкивает перед собой тепло. Оно немного повысит температурный режим в крае. Заток тепла будет кратковременным и придётся на пятницу-субботу. С воскресенья вновь начнётся постепенное понижение температур. Ночи ещё будут тёплыми — около 0, а днём похолодает до +7… +9 градусов», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Брынцева.

В дальневосточной столице 17 и 21 октября синоптики прогнозируют небольшие осадки. Ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 9−14 метров в секунду, однако в среду, 18 октября, ослабнет до 6−11 метров в секунду. Во время осадков ночью столбики термометров покажут 0… +2 градуса, в остальные дни −4… −2 градуса. Днём воздух прогреется до +5… +7 градусов, к концу недели потеплеет до +9… +11 градусов.

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