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06:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Огромные животные поднялись в небо Владивостока

В воскресенье, 15 октября, над стадионом Морского государственного университета по небу летал тигр вместе с бабочками и драконами — состоялся очередной Фестиваль воздушных змеев, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Красочный небесный праздник проходит во Владивостоке уже 11 лет и держится он на энтузиазме одного человека — Сергея Заикина. А всё началось в 2008 году, когда Сергей случайно увидел на YouTube конструкции, которые запускают в небо в разных странах. И поразился их красоте и размерам. До этого у него, как и у многих, было представление, что змеи — это маленькие игрушки для детской забавы. А тут огромные летательные аппараты! И, можно сказать, Сергей «заболел». И стал делать змеев сам, организовав в том же году первый фестиваль. В мире есть огромное количество людей, объединённых в сообщество любителей этого вида спорта. Во многих странах проводятся масштабные фестивальные праздники. И фигуры, поднимающиеся в небо, достигают колоссальных размеров. Как говорит Сергей, то, что летало под фестивальным небом Владивостока — просто мелкие пташки, если сравнивать их с воздушными конструкциями, которые запускают в мире. Сейчас рекорд — летающие фигуры, достигающие размера 500 на 600 метров! Это размер спортивного стадиона, на котором мы, зрители, удивлялись и радовались парящим в небе ярким, разнообразным по форме и цвету, фантазийным воздушным змеям.

Погода была прекрасная, солнце радовало, ветер дул как по заказу. Фестиваль воздушных змеев — действо очень яркое, доброе, несущее в себе мощный позитивный заряд, искреннюю детскую радость независимо от возраста участников и зрителей. Многим из них хочется верить, что фестиваль этот будет набирать обороты и станет одним из самых ярких праздников нашего города.

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