Огромные животные поднялись в небо Владивостока

Красочный небесный праздник проходит во Владивостоке уже 11 лет и держится он на энтузиазме одного человека — Сергея Заикина. А всё началось в 2008 году, когда Сергей случайно увидел на YouTube конструкции, которые запускают в небо в разных странах. И поразился их красоте и размерам. До этого у него, как и у многих, было представление, что змеи — это маленькие игрушки для детской забавы. А тут огромные летательные аппараты! И, можно сказать, Сергей «заболел». И стал делать змеев сам, организовав в том же году первый фестиваль. В мире есть огромное количество людей, объединённых в сообщество любителей этого вида спорта. Во многих странах проводятся масштабные фестивальные праздники. И фигуры, поднимающиеся в небо, достигают колоссальных размеров. Как говорит Сергей, то, что летало под фестивальным небом Владивостока — просто мелкие пташки, если сравнивать их с воздушными конструкциями, которые запускают в мире. Сейчас рекорд — летающие фигуры, достигающие размера 500 на 600 метров! Это размер спортивного стадиона, на котором мы, зрители, удивлялись и радовались парящим в небе ярким, разнообразным по форме и цвету, фантазийным воздушным змеям.