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07:53 (мск), источник: Newtimes.kz

Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в ВКО

Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в понедельник утром, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.

Источник: Newtimes.kz

Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 16 октября в 07 час 51 мин 36 сек зарегистрировала землетрясение, эпицентр которого расположен территории Казахстана в Аягозком районе ВКО.

«Энергетический класс землетрясения составил 8.7. Магнитуда MPV 4.2. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», ― говорится в сообщении.

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