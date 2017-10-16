Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в ВКО
Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в понедельник утром, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.
Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в понедельник утром, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.
Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 16 октября в 07 час 51 мин 36 сек зарегистрировала землетрясение, эпицентр которого расположен территории Казахстана в Аягозком районе ВКО.
«Энергетический класс землетрясения составил 8.7. Магнитуда MPV 4.2. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», ― говорится в сообщении.