В Казахстан прибыли миротворцы из пяти стран

В учении примут участие миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.

Цель учения — укрепить взаимодействие и сотрудничество между миротворцами членов ОДКБ, повысить навыки командиров и штабов во время работы по подготовке миротворческий операции, а также во время управления войсками в условиях выполнения поставленных задач.