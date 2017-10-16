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08:00 (мск), источник: Kapital.kz

В Казахстан прибыли миротворцы из пяти стран

С 16 по 20 октября текущего года на территории Казахстана, на полигоне «Илийский», пройдут учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2017».

Источник: Kapital.kz

Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства обороны РК.

В учении примут участие миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.

Цель учения — укрепить взаимодействие и сотрудничество между миротворцами членов ОДКБ, повысить навыки командиров и штабов во время работы по подготовке миротворческий операции, а также во время управления войсками в условиях выполнения поставленных задач.

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