О ситуации с поставкой угля в Астане рассказали в акимате

Источник: Tengrinews

«По увеличению поставок в 2,5 раза марки угля Шубарколь в столицу. На сегодняшний день прибыло порядка 10 тысяч тонн. И на ежедневной основе поступает 25 вагонов угля только этой марки.

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Что касается марки Каражыра, достигнута договоренность об увеличении поставок. И за 3 дня прибудет в Астану 153 вагона", — рассказала руководитель Управления предпринимательства и промышленности Рысгуль Каугабаева.

В акимате также попросили население закупать уголь только в организованных точках продаж угля, а не у перекупщиков. Данные точки будут вывешены на сайте акимата Астаны. Также открыта горячая линия, где власти города оповещают, в каких местах сегодня можно приобрести уголь той или иной марки.