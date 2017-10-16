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08:14 (мск), источник: Tengrinews

О ситуации с поставкой угля в Астане рассказали в акимате

В акимате Астаны рассказали о ситуации с поставкой угля, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«По увеличению поставок в 2,5 раза марки угля Шубарколь в столицу. На сегодняшний день прибыло порядка 10 тысяч тонн. И на ежедневной основе поступает 25 вагонов угля только этой марки.

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Что касается марки Каражыра, достигнута договоренность об увеличении поставок. И за 3 дня прибудет в Астану 153 вагона", — рассказала руководитель Управления предпринимательства и промышленности Рысгуль Каугабаева.

В акимате также попросили население закупать уголь только в организованных точках продаж угля, а не у перекупщиков. Данные точки будут вывешены на сайте акимата Астаны. Также открыта горячая линия, где власти города оповещают, в каких местах сегодня можно приобрести уголь той или иной марки.

«Поэтому просим население не создавать ажиотаж, дефицита угля нет. Кроме марки Каражыра к нам поступает и Кузнецкий уголь, и Майкубинский и Сарыадырский. В столице представлены разные марки угля, поэтому не нужно покупать этот уголь на «пятках», — добавила она.

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