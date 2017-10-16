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07:57 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске 16—21 октября: осенние качели

Смена пасмурных и дождливых дней ждет жителей Новосибирской области на начавшейся неделе. Некоторые же погодные сервисы и вовсе предвещают к воскресенью снег.

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«Новосибирская область сейчас находится в циклоне, который идет на восток и северо-восток. Мы будем располагаться в его тыловой части. Поэтому в ближайшие сутки по востоку еще могут быть осадки», — рассказал VN.ru пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, 17 октября будет достаточно прохладно — в ночные часы в отдельных районах от минус 5 до плюс 5 градусов, днем плюс 4−9 градусов. 18 и 19 числа ожидается возобновление теплых воздушных масс с юго-запада, и вновь температура повысится до 8−13 градусов. Осадки прекратятся.

Росгидрометцентр прогнозирует небольшие дожди в течение понедельника и темперутару до плюс 8 градусов. Во вторник и среду нас ожидают переменная облачность без осадков и температура до плюс 8 и плюс 10 градусов соответственно. Пик потепления, согласно этому погодному сервису, придется на четверг — плюс 11 градусов. Но в четверг, пятницу и субботу вернутся небольшие дожди, а к воскресенью и вовсе может пойти мокрый снег.

«Яндекс. Погода» согласна со снежным сценарием на самый конец недели, и в целом сервис прогнозирует более холодную погоду: 4−7 градусов во вторник, 1−5 градусов в среду, и до 10 градусов к вечеру четверга. При этом во вторник и среду будет пасмурно, в четверг, пятницу и субботу вероятны небольшие дожди.

Аналогичный прогноз на небольшую перспективу дает и зарубежный сервис Weather.com. Во вторник и среду новосибирцев ожидают пасмурные дни, которым на смену 19 и 20 октября придут дожди. Однако снега западные синоптики пока не предвещают.

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