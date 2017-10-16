В Омске позеленело метро
В социальных сетях опубликованы фотографии омского метро, тоннели которого позеленели.
В социальных сетях опубликованы фотографии омского метро, тоннели которого позеленели.
Омичи в социальных сетях обсуждают фотографии затопленных объектов недостроенного омского метро. Тоннели и пути метрополитена приобрели зеленый цвет. По одной из версий, подземка превращается в болото.
В комментариях горожане обращают внимание на сходство объектов метро с декорациями фильма «Сталкер». Как ранее сообщал «СуперОмск», в правительстве Омской области собирались провести инвентаризацию объектов метро. Ранее тоннели были законсервированы.