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07:55 (мск), источник: СуперОмск

В Омске позеленело метро

В социальных сетях опубликованы фотографии омского метро, тоннели которого позеленели.

Омичи в социальных сетях обсуждают фотографии затопленных объектов недостроенного омского метро. Тоннели и пути метрополитена приобрели зеленый цвет. По одной из версий, подземка превращается в болото.

В комментариях горожане обращают внимание на сходство объектов метро с декорациями фильма «Сталкер». Как ранее сообщал «СуперОмск», в правительстве Омской области собирались провести инвентаризацию объектов метро. Ранее тоннели были законсервированы.

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