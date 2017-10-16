Быстро потушившие пожар спасатели на мотоциклах удивили алматинцев

Источник: Nur.kz

Пожар случился в одной из многоэтажек в микрорайоне «Мамыр-4».

Свое удивление и восхищение оперативной работой пожарных спасателей, прибывших первыми на место инцидента на мотоциклах, выразил житель Алматы Александр Климанов на своей странице в Facebook.