Быстро потушившие пожар спасатели на мотоциклах удивили алматинцев
Жителей Алматы удивила оперативная работа пожарных спасателей, которые на мотоциклах первыми прибыли на место возгорания и потушили очаг, пишет NUR.KZ.
Жителей Алматы удивила оперативная работа пожарных спасателей, которые на мотоциклах первыми прибыли на место возгорания и потушили очаг, пишет NUR.KZ.
Пожар случился в одной из многоэтажек в микрорайоне «Мамыр-4».
Свое удивление и восхищение оперативной работой пожарных спасателей, прибывших первыми на место инцидента на мотоциклах, выразил житель Алматы Александр Климанов на своей странице в Facebook.
Он отметил, что пожарные на мотоциклах быстро потушили очаг возгорания, и даже не понадобилась пожарная машина.