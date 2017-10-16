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07:41 (мск), источник: РИА Новости

Спасенного из капкана в Приморье рысенка успешно прооперировали

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Ветеринары прооперировали рысенка, у которого капканом в Приморье сломало лапу, хищника на карантине будут усиленно кормить, сообщает Приморский сафари-парк, чьи сотрудники спасли зверя.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что сотрудники парка спасли зверя из капкана. О том, что рысенок попал в беду, они узнали от местного жителя — сборщика шишек. Задняя правая лапа у животного опухла. Ветеринар предположил, что там вывих или перелом — видимо, рысенок вырывался из капкана.

У пострадавшего рысёнка был открытый перелом на задней правой лапе. Спасённому из капкана котёнку сделали операцию в ветеринарной клинике «Котофей» города Артём… Операция прошла хорошо. Рысь чувствует себя нормально.
Дмитрий Мезенцев
Директор парка

После операции рысь перевели в карантинную клетку. Месяц зверь не будет никого видеть, кроме обслуживающего персонала. Лапа у котёнка пока волочится. Пострадавшему малышу будет обеспечен покой и усиленное питание.

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