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07:52 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Синоптики — похолодание, снег и ветер помогут уральцам

Предупреждение о НМУ продлено до вечера вторника.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Синоптики Уралгидрометцентра прогнозируют похолодание, ветер и осадки с середины следующей недели на территории Среднего Урала. На смену смогу придет циклон с европейской территории России, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 16 октября.

«В ближайшие дни ситуация в атмосфере изменится мало, условия для скопления загрязняющих веществ в приземном слое воздуха сохранятся. Температура воздуха, довольно высокая для данного периода (на 4−7° выше нормы), пойдет понемногу на спад. Значительно изменится погода в середине следующей недели, циклон с ЕТ России принесет осадки, ветер и похолодание», — сообщается на официальном сайте Уралгидрометцентра.

В результате предупреждение о загрязнении атмосферного воздуха было продлено до восьми часов вечера до вторника, 17 октября. Тем не менее, теплая погода на территории Среднего Урала сохранится в ближайшие три дня.

В Екатеринбурге сегодня будет +9°С, во вторник — +8°С, в среду — +7°С. В Свердловской области в разных районах — от +7°С до +12°С в понедельник, от +4°С до +9°С во вторник и от +3°С до +8°С в среду. Постепенно температура воздуха пойдет на спад. При этом, если в первые два дня рабочей недели будет без осадков, то в среду в Екатеринбурге пройдет дождь, а ночью мокрый снег. В Свердловской области в отдельных районах пройдут дожди.

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