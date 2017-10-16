Синоптики — похолодание, снег и ветер помогут уральцам

«В ближайшие дни ситуация в атмосфере изменится мало, условия для скопления загрязняющих веществ в приземном слое воздуха сохранятся. Температура воздуха, довольно высокая для данного периода (на 4−7° выше нормы), пойдет понемногу на спад. Значительно изменится погода в середине следующей недели, циклон с ЕТ России принесет осадки, ветер и похолодание», — сообщается на официальном сайте Уралгидрометцентра.

В результате предупреждение о загрязнении атмосферного воздуха было продлено до восьми часов вечера до вторника, 17 октября. Тем не менее, теплая погода на территории Среднего Урала сохранится в ближайшие три дня.

В Екатеринбурге сегодня будет +9°С, во вторник — +8°С, в среду — +7°С. В Свердловской области в разных районах — от +7°С до +12°С в понедельник, от +4°С до +9°С во вторник и от +3°С до +8°С в среду. Постепенно температура воздуха пойдет на спад. При этом, если в первые два дня рабочей недели будет без осадков, то в среду в Екатеринбурге пройдет дождь, а ночью мокрый снег. В Свердловской области в отдельных районах пройдут дожди.