«Скажи, в чем сила»: в США завершился рэп-баттл Оксимирона и Dizaster
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Оксимирон начал выступление цитатой из фильма «Брат 2» «Вот скажи, американец, в чем сила?». Посмеялся над не самой выдающейся карьерой Dizaster как
Dizaster в ответ напомнил, что русские в отличие от американцев еще не высадились на Луну, посвятил несколько строк внешности Мирона и порадовал фанатов Оксимирона бранью на русском языке.
В конце Оксимирон выразил уверенность, что
Летом 2017 на площадке Versus в Петербурге состоялся баттл Oxxxymiron против Гнойного. Oxxxymiron проиграл, но видео, выложенное 13 августа на YouTube, набрало свыше 25 миллионов просмотров.