«Скажи, в чем сила»: в США завершился рэп-баттл Оксимирона и Dizaster

Оксимирон начал выступление цитатой из фильма «Брат 2» «Вот скажи, американец, в чем сила?». Посмеялся над не самой выдающейся карьерой Dizaster как рэп-исполнителя и обвинил соперника в лицемерии, заявив, что Ягами, ливанец по происхождению, выступает под американским флагом, пока войска США убивают жителей Ближнего Востока.

Dizaster в ответ напомнил, что русские в отличие от американцев еще не высадились на Луну, посвятил несколько строк внешности Мирона и порадовал фанатов Оксимирона бранью на русском языке.

В конце Оксимирон выразил уверенность, что рэп-баттл, несмотря на свою агрессивную суть, может помочь наладить отношения между Россией и США, арабами и евреями.

«Я не говорю, что рэп-баттл спасет мир, но я верю, что баттл-рэп может быть чем-то большим, чем просто рифмы и панчи», — заявил Оксимирон под конец выступления.