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07:51 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы побывали на экскурсии в отделении Центробанка

Красноярский филиал Центробанка открыл двери для всех желающих. Специалисты провели для красноярцев экскурсию по зданию, по музею, продемонстрировали работу кассового оборудования. Финальной точкой стало самое интересное место — зал, где уничтожают ветхие банкноты.

Источник: Вести - Красноярск

Красноярский филиал Центробанка открыл двери для всех желающих. Правда, записаться нужно было заранее. Специалисты провели для красноярцев экскурсию по зданию, по музею, продемонстрировали работу кассового оборудования, того самого, которое каждый день пересчитывает купюры и монеты, а также упаковывает деньги.

Финальной точкой стало, пожалуй, самое интересное место — зал, где уничтожают ветхие банкноты. Каждый посетитель получил в подарок сувенир в виде измельчённого миллиона рублей. Сегодня же в красноярском отделении Центробанка рассказали, когда и у нас в Сибири появятся новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

«С 12 октября деньги проходит тестирование в реальных условиях на оборудовании у кредитных организаций, к декабрю этот процесс закончится и в декабре, в том числе и в Красноярском крае, они массово поступят в обращение», — пояснил управляющий отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ Сергей Журавлёв.


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