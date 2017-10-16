Жители и гости Владивостока посетили корабли морских сил Японии

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Владивосток, 16 октября, PrimaMedia.

Корабли эскадры морских сил Японии сегодня открыты для посещения жителей и гостей Владивостока. Побывать на борту эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима», осмотреть их вооружение и познакомиться с условиями службы моряков и курсантов страны Восходящего солнца может любой желающий, сообщает ИА PrimaMedia.

Эсминец «Харусамэ» водоизмещением 4 550 тонн с мощностью двигателя 60 000 лошадиных сил способен развивать скорость до 30 узлов, вооружен 76-миллиметровой артиллерийской установкой, системой оружия ближнего действия, зенитно-артиллерийским комплексом «Фаланкс», американскими противолодочными управляемыми ракетами ASROC и 325-миллиметровым торпедным аппаратом.

Водоизмещение учебного корабля «Касима» составляет 4 050 тонн, он развивает скорость до 25 узлов и также оснащен 76-миллиметровой артиллерийской пушкой и 324-миллиметровым торпедным аппаратом.

Командуют морскими боевыми машинами офицеры Юдзи Хорикава и Кадзутака Хинокути.

Примечательно, что название «Харусамэ» на русский язык дословно переводится как «весенний дождь». Для российских военных кораблей такая стилистика названий непривычна. Боевые единицы отечественного военно-морского флота обычно носят имена выдающихся военачальников, былинных богатырей или именуются чем-то символизирующим мощь русского оружия и воинскую отвагу бойцов. В составе Тихоокеанского флота, например, служат такие корабли, как «Адмирал Виноградов», названный в честь героя Черноморского флота и Северного флота, командующего Камчатской флотилией Николая Игнатьевича Виноградова. Флагман ТОФ — ракетный крейсер «Варяг» — носит имя бронепалубного крейсера 1-го ранга 1-й Тихоокеанской эскадры ВМФ России в 1901—1904 годах, участника боя у Чемульпо (1904).

Тем не менее, среди советского генералитета все же встречались и романтики. В 1952 году эскадренный миноносец проекта 56, вошедший в состав Тихоокеанского флота, получил поэтичное название «Вдохновенный».