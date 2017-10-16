Жители и гости Владивостока посетили корабли морских сил Японии
На 33 причале ТОФ гостей принимали «Харусамэ» и «Касима».
На 33 причале ТОФ гостей принимали «Харусамэ» и «Касима».
Владивосток, 16 октября, PrimaMedia.
Корабли эскадры морских сил Японии сегодня открыты для посещения жителей и гостей Владивостока. Побывать на борту эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима», осмотреть их вооружение и познакомиться с условиями службы моряков и курсантов страны Восходящего солнца может любой желающий, сообщает ИА PrimaMedia.
Эсминец «Харусамэ» водоизмещением 4 550 тонн с мощностью двигателя 60 000 лошадиных сил способен развивать скорость до 30 узлов, вооружен 76-миллиметровой артиллерийской установкой, системой оружия ближнего действия,
Водоизмещение учебного корабля «Касима» составляет 4 050 тонн, он развивает скорость до 25 узлов и также оснащен 76-миллиметровой артиллерийской пушкой и 324-миллиметровым торпедным аппаратом.
Командуют морскими боевыми машинами офицеры Юдзи Хорикава и Кадзутака Хинокути.
Примечательно, что название «Харусамэ» на русский язык дословно переводится как «весенний дождь». Для российских военных кораблей такая стилистика названий непривычна. Боевые единицы отечественного
Тем не менее, среди советского генералитета все же встречались и романтики. В 1952 году эскадренный миноносец проекта 56, вошедший в состав Тихоокеанского флота, получил поэтичное название «Вдохновенный».
Учебное плавание отряда кораблей Японии началось 22 мая, за 164 дня корабли пройдут 30 тысяч морских миль, посетят 8 государств, 13 портов. Из приморской столицы «Харусамэ» и «Касима» проследуют в порт Южной Кореи, а затем к 1 ноября вернутся на базу в Японию. В последний раз корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.