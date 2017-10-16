К выходным температура в Перми может опуститься ниже нуля
Согласно прогнозам Гидрометцентра, первые два дня недели (16 и 17 октября) пока останутся тёплыми. В среду начнётся похолодание. А к выходным температура ночью опустится ниже нуля.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, первые два дня недели (16 и 17 октября) пока останутся тёплыми. В среду начнётся похолодание. А к выходным температура ночью опустится ниже нуля.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, первые два дня недели (16 и 17 октября) пока останутся тёплыми. В среду начнётся похолодание. А к выходным температура ночью опустится ниже нуля.
Сегодня, 16 октября около +10°. Такую же температуру обещают и завтра. В среду, 18 октября уже +7°, ночью +3°.
В выходные днём +2°..+4°, а вот ночная температура опустится уже до -2°.
Кроме этого, синоптики обещают на этой неделе ежедневные осадки.