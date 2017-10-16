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08:06 (мск), источник: NewsKo

К выходным температура в Перми может опуститься ниже нуля

Согласно прогнозам Гидрометцентра, первые два дня недели (16 и 17 октября) пока останутся тёплыми. В среду начнётся похолодание. А к выходным температура ночью опустится ниже нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 78% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Согласно прогнозам Гидрометцентра, первые два дня недели (16 и 17 октября) пока останутся тёплыми. В среду начнётся похолодание. А к выходным температура ночью опустится ниже нуля.

Сегодня, 16 октября около +10°. Такую же температуру обещают и завтра. В среду, 18 октября уже +7°, ночью +3°.

В выходные днём +2°..+4°, а вот ночная температура опустится уже до -2°.

Кроме этого, синоптики обещают на этой неделе ежедневные осадки.

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