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08:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Глава Челябинска предложил ограничивать движение авто после жалоб на смог

За неделю городская администрация зафиксировала более 500 сообщений о загрязнении воздуха.

Источник: Reuters

Глава Челябинска Евгений Тефтелев предложил ограничивать движение транспорта в городе в период неблагоприятных метеоусловий, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

На аппаратном совещании в городской администрации 16 октября сообщалось, что за минувшую неделю чиновники получили от горожан более 500 жалоб на загрязнение воздуха.

«Взаимодействуйте с правительством, работайте по “дорожной карте”, при необходимости ограничивайте движение легкового и грузового транспорта», — отметил Евгений Тефтелев.

Напомним, в последние дни в Челябинске установились НМУ второй степени опасности, в некоторых районах города экологи выявили превышение допустимых концентраций фенола и формальдегида, а общественники предложили собрать вознаграждение для того, кто сможет предоставить достоверную информацию об источниках загрязнения.

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