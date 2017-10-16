Глава Челябинска предложил ограничивать движение авто после жалоб на смог
За неделю городская администрация зафиксировала более 500 сообщений о загрязнении воздуха.
За неделю городская администрация зафиксировала более 500 сообщений о загрязнении воздуха.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев предложил ограничивать движение транспорта в городе в период неблагоприятных метеоусловий, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
На аппаратном совещании в городской администрации 16 октября сообщалось, что за минувшую неделю чиновники получили от горожан более 500 жалоб на загрязнение воздуха.
«Взаимодействуйте с правительством, работайте по “дорожной карте”, при необходимости ограничивайте движение легкового и грузового транспорта», — отметил Евгений Тефтелев.
Напомним, в последние дни в Челябинске установились НМУ второй степени опасности, в некоторых районах города экологи выявили превышение допустимых концентраций фенола и формальдегида, а общественники предложили собрать вознаграждение для того, кто сможет предоставить достоверную информацию об источниках загрязнения.