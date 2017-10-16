В Уфе ищут 15-летнюю девушку, сбежавшую из дома в Магнитогорске
В Уфе разыскивают 15-летнюю Ксению Чупракову.
В Уфе разыскивают 15-летнюю Ксению Чупракову.
Девушка сбежала из дома в Магнитогорске вчера, 15 октября. Предполагается, что она направилась в Уфу.
Приводятся приметы пропавшей: рост 170 см, худощавая, карие глава, под правой бровью шрам, на среднем пальце правой руки татуировка в виде креста. Была одета в красную парку,
Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшей, просят сообщить по телефонам: поисковый отряд «Легион-Спас» —