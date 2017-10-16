В Уфе ищут 15-летнюю девушку, сбежавшую из дома в Магнитогорске

Источник: Proufu.ru

Девушка сбежала из дома в Магнитогорске вчера, 15 октября. Предполагается, что она направилась в Уфу.

Приводятся приметы пропавшей: рост 170 см, худощавая, карие глава, под правой бровью шрам, на среднем пальце правой руки татуировка в виде креста. Была одета в красную парку, темно-синие лосины, черные кеды с белыми шнурками.