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08:22 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе ищут 15-летнюю девушку, сбежавшую из дома в Магнитогорске

В Уфе разыскивают 15-летнюю Ксению Чупракову.

Источник: Proufu.ru

Девушка сбежала из дома в Магнитогорске вчера, 15 октября. Предполагается, что она направилась в Уфу.

Приводятся приметы пропавшей: рост 170 см, худощавая, карие глава, под правой бровью шрам, на среднем пальце правой руки татуировка в виде креста. Была одета в красную парку, темно-синие лосины, черные кеды с белыми шнурками.

Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшей, просят сообщить по телефонам: поисковый отряд «Легион-Спас» — +7 908 053−31−26, +7 909 097−72−60, дежурный РОО «Поиск детей — Уфа» — +7 927 969−89−19.

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