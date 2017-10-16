Челябинцы жаловались на смог и запах серы

В воскресенье утром звонки поступали из Советского и Металлургического районов, и с северо-запада города. Жители АМЗ жаловались на темное облако, прилетевшее к ним со стороны северо-запада. По информации жителей ЧМЗ, в районе почти нулевая видимость, смогом заволокло микрорайоны, находящиеся вблизи крупных промышленных предприятий группы «Мечел», и микрорайоны со стороны выезда из города. Жители Ленинского района сообщали о смоге и запахе серы.