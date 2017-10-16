Челябинцы жаловались на смог и запах серы
Жители Челябинска жаловались на смог, нулевую видимость и запах серы. За субботу и утро воскресенья в
Жители Челябинска жаловались на смог, нулевую видимость и запах серы. За субботу и утро воскресенья в
Вечером в субботу люди жаловались на неприятный органический запах.
В воскресенье утром звонки поступали из Советского и Металлургического районов, и с
Напомним, в Челябинске режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности сохранится до 19 часов понедельника. В выходные в городе были объявлены НМУ второй степени опасности.