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08:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинцы жаловались на смог и запах серы

Жители Челябинска жаловались на смог, нулевую видимость и запах серы. За субботу и утро воскресенья в эко-движение «Время Че» поступило 67 обращений, сообщили Накануне.RU в общественной организации.

Вечером в субботу люди жаловались на неприятный органический запах.

В воскресенье утром звонки поступали из Советского и Металлургического районов, и с северо-запада города. Жители АМЗ жаловались на темное облако, прилетевшее к ним со стороны северо-запада. По информации жителей ЧМЗ, в районе почти нулевая видимость, смогом заволокло микрорайоны, находящиеся вблизи крупных промышленных предприятий группы «Мечел», и микрорайоны со стороны выезда из города. Жители Ленинского района сообщали о смоге и запахе серы.

Напомним, в Челябинске режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности сохранится до 19 часов понедельника. В выходные в городе были объявлены НМУ второй степени опасности.

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